***PAMEL*** PAMUKOVA YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
08.07.2021 18:15
***PAMEL*** PAMUKOVA YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 06.07.2021 tarihli yönetim kurulu toplantısında,
Şirket Esas Sözleşmesinin EPDK mevzuatı hükümleriye uyumlu hale getirilmesi amacıyla, "Esas Sözleşme Değişiklikleri" başlıklı 23. maddesi ile "Birleşme Hükümleri" başlıklı 25. maddelerinin ekli şekilde tadiline ilişkin tadil tasarısının onaylanarak Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı'na izin başvurusunda bulunulmasına karar verilmiştir.
Ekli esas sözleşme değişiklik tasarısı için 08.07.2021 (bugün) tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/949067
BIST
18:051.373
En Yüksek
|Değişim
|: -1,27%
|| -17,60
|Açılış
|: 1.388
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|Önceki Kapanış
|: 1.391
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1.391
En Düşük
1.373
18:058,6985
En Yüksek
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|: 0,15%
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|Önceki Kapanış
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8,7330
En Düşük
8,6693
18:0510,3142
En Yüksek
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|: 0,62%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 10,2550
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En Düşük
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|Önceki Kapanış
|: 503,77
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508,36
En Düşük
501,13
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|TUREX
|11,57
|11.817.274
|% 9,98
|
|SILVR
|5,64
|36.528.844
|% 9,94
|
|AVGYO
|3,01
|17.299.086
|% 9,85
|
|DIRIT
|3,50
|651.069
|% 9,72
|
|BASCM
|12,35
|230.369
|% 9,10
|
|SNGYO
|4,23
|14.815.211
|% -10,00
|
|ERBOS
|121,70
|135.852.372
|% -9,99
|
|FADE
|19,41
|46.400.020
|% -9,97
|
|SRVGY
|82,35
|25.874.107
|% -9,95
|
|KATMR
|3,11
|86.430.742
|% -9,86
|
|GARAN
|8,56
|963.288.273
|% -1,95
|
|THYAO
|13,66
|765.470.044
|% -1,37
|
|KRDMD
|7,08
|564.081.931
|% -0,98
|
|PETKM
|5,34
|497.813.867
|% -0,37
|
|YKBNK
|2,25
|415.470.898
|% -1,32
|
|YKBNK
|2,25
|415.470.898
|% -1,32
|
|EKGYO
|1,86
|284.672.649
|% -2,11
|
|GARAN
|8,56
|963.288.273
|% -1,95
|
|PETKM
|5,34
|497.813.867
|% -0,37
|
|PEKGY
|1,22
|100.115.078
|% -1,61
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6900
|8,6906
|% 0,06
|
|Euro
|10,3030
|10,3232
|% 0,71
|
|Sterlin
|11,9369
|11,9968
|% -0,12
|
|Frank
|9,4562
|9,5131
|% 1,20
|
|Riyal
|2,3101
|2,3217
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.800
|-4,17
|
|Altın Gr.
|502
|503
|-1,24
|
|Cumhuriyet
|3.341
|3.391
|-3,00
|
|Tam
|3.326
|3.410
|3,15
|
|Yarım
|1.608
|1.649
|1,53
|
|Çeyrek
|806
|825
|0,76
|
|Gümüş.Ons
|25,91
|25,95
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|7,24
|7,25
|-0,06
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|B. Petrol
|73,97
|73,97
|0,54
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BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, SASA, EKGYO