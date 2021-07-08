***PAMEL*** PAMUKOVA YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***PAMEL*** PAMUKOVA YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 06.07.2021 tarihli yönetim kurulu toplantısında,Şirket Esas Sözleşmesinin EPDK mevzuatı hükümleriye uyumlu hale getirilmesi amacıyla, "Esas Sözleşme Değişiklikleri" başlıklı 23. maddesi ile "Birleşme Hükümleri" başlıklı 25. maddelerinin ekli şekilde tadiline ilişkin tadil tasarısının onaylanarak Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı'na izin başvurusunda bulunulmasına karar verilmiştir.Ekli esas sözleşme değişiklik tasarısı için 08.07.2021 (bugün) tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/949067BIST