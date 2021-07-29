***PAMEL*** PAMUKOVA YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
29.07.2021 18:31
***PAMEL*** PAMUKOVA YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.07.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 06.07.2021 tarihli kararı doğrultusunda Şirket Esas Sözleşmesinin EPDK mevzuatı hükümleriye uyumlu hale getirilmesi amacıyla, "Esas Sözleşme Değişiklikleri" başlıklı 23. maddesi ile "Birleşme Hükümleri" başlıklı 25. maddelerinin tadili amacıyla 08.07.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurunun 28.07.2021 tarihinde onaylandığı hususu bugün şirketimize bildirilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan tadil metni ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952729
BIST
18:051.392
En Yüksek
|Değişim
|: 2,27%
|| 30,89
|Açılış
|: 1.371
|
|Önceki Kapanış
|: 1.361
|
1.393
En Düşük
1.371
18:058,4605
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -0,0877
|Açılış
|: 8,4930
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5619
En Düşük
8,4335
18:0510,0777
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0596
|Açılış
|: 10,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0750
|
10,1720
En Düşük
10,0402
18:05498,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 1,30
|Açılış
|: 498,06
|
|Önceki Kapanış
|: 496,76
|
500,27
En Düşük
495,66
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EDATA
|13,68
|138.249.722
|% 9,97
|
|CEOEM
|9,16
|99.120.893
|% 9,96
|
|KTSKR
|20,02
|12.482.488
|% 9,94
|
|VKING
|5,91
|4.915.095
|% 9,85
|
|KUYAS
|2,80
|68.985.975
|% 9,80
|
|MEGAP
|7,40
|64.463.031
|% -9,98
|
|MEGAP
|7,40
|64.463.031
|% -9,98
|
|YAYLA
|4,34
|336.935.934
|% -9,96
|
|ATSYH
|3,70
|243.881
|% -7,04
|
|TUREX
|10,34
|81.293.180
|% -4,52
|
|GARAN
|8,34
|1.427.784.115
|% 1,71
|
|EREGL
|20,00
|1.261.108.797
|% 6,78
|
|KRDMD
|7,77
|1.016.253.367
|% 3,19
|
|THYAO
|12,78
|633.006.622
|% 1,75
|
|ASELS
|15,26
|514.881.590
|% 2,69
|
|GARAN
|8,34
|1.427.784.115
|% 1,71
|
|YKBNK
|2,31
|357.433.458
|% 2,21
|
|KRDMD
|7,77
|1.016.253.367
|% 3,19
|
|EKGYO
|1,84
|174.297.539
|% 1,66
|
|KARSN
|4,20
|371.789.603
|% 3,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4623
|8,4657
|% -0,97
|
|Euro
|10,0603
|10,0906
|% -0,46
|
|Sterlin
|11,7890
|11,8481
|% -0,52
|
|Frank
|9,3089
|9,3650
|% -0,51
|
|Riyal
|2,2504
|2,2617
|% -0,98
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|497
|497
|0,50
|
|Cumhuriyet
|3.305
|3.355
|24,00
|
|Tam
|3.289
|3.372
|24,37
|
|Yarım
|1.590
|1.631
|11,79
|
|Çeyrek
|797
|816
|5,89
|
Seans Raporu
18:05
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17:56CEOEM
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17:55KTSKR
Yüzde 9.94 oranında artışla 20.02 lira fiyatla işlem gören hissede 631, 829 adet işlem