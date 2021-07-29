***PAMEL*** PAMUKOVA YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***PAMEL*** PAMUKOVA YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.07.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 06.07.2021 tarihli kararı doğrultusunda Şirket Esas Sözleşmesinin EPDK mevzuatı hükümleriye uyumlu hale getirilmesi amacıyla, "Esas Sözleşme Değişiklikleri" başlıklı 23. maddesi ile "Birleşme Hükümleri" başlıklı 25. maddelerinin tadili amacıyla 08.07.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurunun 28.07.2021 tarihinde onaylandığı hususu bugün şirketimize bildirilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan tadil metni ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952729BIST