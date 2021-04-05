***PAMEL*** PAMUKOVA YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Esas Sözleşme
05.04.2021 18:17
***PAMEL*** PAMUKOVA YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Esas Sözleşme
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesinin güncel hali ektedir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
7 31/03/2021 05/04/2021 10302
3,6,7 23/11/2020 23/11/2020 10208
5,17 30/06/2016 18/07/2016 9117
7 19/08/2014 25/08/2014 8638
1,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,25,28,29 28/10/2013 01/11/2013 8434
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923522
BIST
18:051.442
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 11,87
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.430
|
1.443
En Düşük
1.429
18:058,1162
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0363
|Açılış
|: 8,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,2475
En Düşük
8,0854
18:059,6063
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0234
|Açılış
|: 9,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,7115
En Düşük
9,5328
18:05450,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -3,45
|Açılış
|: 450,68
|
|Önceki Kapanış
|: 454,13
|
458,35
En Düşük
448,93
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ERBOS
|75,90
|48.948.642
|% 10,00
|
|SNKRN
|38,50
|5.131.973
|% 10,00
|
|JANTS
|909,70
|312.384.499
|% 10,00
|
|IZFAS
|12,99
|30.846.416
|% 9,99
|
|EGGUB
|229,00
|185.800.922
|% 9,99
|
|BJKAS
|8,28
|1.040.566.146
|% -10,00
|
|TRILC
|65,70
|179.614.963
|% -10,00
|
|BTCIM
|15,23
|21.523.955
|% -9,99
|
|UTPYA
|29,90
|1.126.602
|% -9,99
|
|DENGE
|7,13
|2.298.892
|% -9,97
|
|EKGYO
|2,02
|1.571.204.400
|% 5,21
|
|BJKAS
|8,28
|1.040.566.146
|% -10,00
|
|KOZAL
|126,10
|931.563.870
|% 0,80
|
|GARAN
|6,90
|867.894.139
|% 0,27
|
|GUBRF
|77,95
|774.590.736
|% 6,78
|
|EKGYO
|2,02
|1.571.204.400
|% 5,21
|
|IHLGM
|1,16
|174.880.320
|% 3,57
|
|ODAS
|3,72
|500.292.302
|% 5,98
|
|GARAN
|6,90
|867.894.139
|% 0,27
|
|BJKAS
|8,28
|1.040.566.146
|% -10,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1144
|8,1162
|% -0,45
|
|Euro
|9,5847
|9,6063
|% 0,24
|
|Sterlin
|11,2518
|11,3083
|% 0,10
|
|Frank
|8,6309
|8,6829
|% 0,19
|
|Riyal
|2,1574
|2,1682
|% -0,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.728
|-4,35
|
|Altın Gr.
|450
|451
|-3,55
|
|Cumhuriyet
|2.984
|3.029
|1,00
|
|Tam
|2.971
|3.046
|-1,41
|
|Yarım
|1.436
|1.473
|-0,69
|
|Çeyrek
|720
|737
|-0,34
|
|Gümüş.Ons
|24,74
|24,77
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|-0,10
|
|B. Petrol
|62,06
|62,06
|-2,80
|
Seans Raporu
18:05
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17:59IZFAS
Yüzde 9.99 oranında artışla 12.99 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 420, 416 adet işlem
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 62 artarak (% 0.62 ) 1, 240
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SNKRN, JANTS, OLMIP, MARKA, DERHL, ERBOS, IZFAS, AVGYO, BANVT, NTGAZ
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17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : UMPAS, RTALB, FORMT, BJKAS, BTCIM, RODRG, UTPYA, TRILC, IDEAS, GLRYH