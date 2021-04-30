***PAMEL*** PAMUKOVA YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
30.04.2021 18:45
***PAMEL*** PAMUKOVA YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
01/01/2021 - 31/03/2021 dönemine ait faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933597
BIST
18:051.398
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -3,70
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.406
En Düşük
1.396
18:058,2757
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0727
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3156
En Düşük
8,1830
18:059,9665
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0027
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0454
En Düşük
9,9251
18:05470,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 3,29
|Açılış
|: 470,55
|
|Önceki Kapanış
|: 467,25
|
473,61
En Düşük
466,05
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EMNIS
|23,10
|422.081
|% 10,00
|
|GOZDE
|7,37
|168.074.297
|% 10,00
|
|ARMDA
|52,25
|1.600.235
|% 10,00
|
|FORMT
|1,32
|14.530.068
|% 10,00
|
|INTEM
|44,26
|10.675.372
|% 9,99
|
|VAKFN
|26,28
|107.588.264
|% -10,00
|
|KRTEK
|11,70
|71.973.594
|% -10,00
|
|UZERB
|45,18
|993.723
|% -10,00
|
|MMCAS
|7,04
|2.108.125
|% -9,97
|
|ISBIR
|6.850,00
|1.760.957
|% -7,31
|
|KOZAL
|113,00
|1.371.840.010
|% 4,24
|
|THYAO
|12,23
|945.732.100
|% 2,09
|
|PETKM
|6,71
|917.182.344
|% 0,15
|
|KRDMD
|7,16
|658.817.403
|% 0,56
|
|BIOEN
|17,81
|648.085.400
|% 0,74
|
|EKGYO
|1,82
|248.657.624
|% -0,55
|
|YKBNK
|2,10
|282.199.528
|% 0,00
|
|GWIND
|4,88
|396.059.344
|% 3,83
|
|CEMAS
|1,16
|51.284.277
|% 1,75
|
|HALKB
|4,29
|165.156.236
|% 1,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2728
|8,2757
|% 0,89
|
|Euro
|9,9497
|9,9665
|% 0,03
|
|Sterlin
|11,3985
|11,4557
|% 0,00
|
|Frank
|9,0235
|9,0779
|% 0,43
|
|Riyal
|2,1997
|2,2107
|% 0,90
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.769
|-3,64
|
|Altın Gr.
|470
|470
|3,15
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|25,93
|25,96
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,91
|6,91
|0,02
|
|B. Petrol
|66,49
|66,49
|-1,56
|