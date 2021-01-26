***PAMEL*** PAMUKOVA YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor









***PAMEL*** PAMUKOVA YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 7.638.615 7.688.473Satışların Maliyeti20 -3.057.234 -3.993.950TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)4.581.381 3.694.523BRÜT KAR (ZARAR)4.581.381 3.694.523Genel Yönetim Giderleri-772.285 -454.937Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 5.071.118 44.056Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler0 -450ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)8.880.214 3.283.192FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)8.880.214 3.283.192Finansman Gelirleri23 995.616 2.251.428Finansman Giderleri23 -9.598.437 -5.029.719SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)277.393 504.901Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri3.298.914 415.041Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 3.298.914 415.041SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)3.576.307 919.942DÖNEM KARI (ZARARI)3.576.307 919.942Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları3.576.307 919.942Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 16 0,21000000 0,05400000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI8.277.841 7.216.962Dönem Karı (Zararı)3.576.307 919.942Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler5.183.524 5.417.467Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11,12 1.610.061 2.942.307Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-252.170 29.968Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 -58.557 30.933Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-193.613 -965Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler8.084 6.245Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler23 -3.921 -6.327Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12.005 12.572Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler7.116.463 2.853.988Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 -3.298.914 -415.041İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-481.990 894.668Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-15.092 930.940Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-52.945 -277.204İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-413.953 240.932Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları8.277.841 7.232.077Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler0 -15.115YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-63.863 -62.886Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -63.863 -62.886FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-15.081.753 -419.478Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-15.879.793 -420.221İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış802.220 0Ödenen Faiz-8.101 -5.584Alınan Faiz3.921 6.327YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-6.867.775 6.734.598NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-6.867.775 6.734.598DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ8.441.761 1.707.163DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.573.986 8.441.761Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.573.986 8.441.761Ticari Alacaklar224.145 209.053İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 224.145 209.053Diğer Alacaklar41.289 41.289İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 41.289 41.289Peşin Ödenmiş Giderler13 16.914 18.115Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar0 5.848Diğer Dönen Varlıklar10 28.131 52.787ARA TOPLAM1.884.465 8.768.853TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.884.465 8.768.853DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar156.297 156.297İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 156.297 156.297Maddi Duran Varlıklar11 59.286.709 63.739.993Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 15.515 12.806Peşin Ödenmiş Giderler13 1.074 7.562TOPLAM DURAN VARLIKLAR59.459.595 63.916.658TOPLAM VARLIKLAR61.344.060 72.685.511KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 0 31.920.928Ticari Borçlar27.491 80.436İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 27.491 80.436Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 1.100 177.308Diğer Borçlar14 954.824 151.862İlişkili Taraflara Diğer Borçlar25 953.326 151.106İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.498 756Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 123.352Kısa Vadeli Karşılıklar9 0 193.613Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar0 434Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar193.179Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler10 58.453 211.781ARA TOPLAM1.041.868 32.859.280TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.041.868 32.859.280UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 23.157.598 0Uzun Vadeli Karşılıklar117.544 80.112Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18 117.544 80.112Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü24 290.181 3.899.791TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER23.565.323 3.979.903TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER24.607.191 36.839.183ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar36.736.869 35.846.328Ödenmiş Sermaye19 17.000.000 17.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)19 3.570.000 3.570.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)41.055.364 43.741.130Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)41.055.364 43.741.130Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)19 41.055.364 43.669.303Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 71.827Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-28.464.802 -29.384.744Net Dönem Karı veya Zararı3.576.307 919.942TOPLAM ÖZKAYNAKLAR36.736.869 35.846.328TOPLAM KAYNAKLAR61.344.060 72.685.511Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17.000.000 3.570.000 24.217.162 63.349 -22.630.204 -6.754.540 15.465.767 15.465.767Transferler-6.754.540 6.754.540 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)19.452.141 8.478 919.942 20.380.561 20.380.561Dönem Sonu Bakiyeler17.000.000 3.570.000 43.669.303 71.827 -29.384.744 919.942 35.846.328 35.846.328Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17.000.000 3.570.000 43.669.303 71.827 -29.384.744 919.942 35.846.328 35.846.328Transferler919.942 -919.942 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.613.939 -71.827 3.576.307 890.541 890.541Dönem Sonu Bakiyeler17.000.000 3.570.000 41.055.364 0 -28.464.802 3.576.307 36.736.869 36.736.869Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)3.576.307 919.942DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-2.685.766 19.460.619Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)11 -2.904.377 21.613.490Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -92.085 10.869Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler24 310.696 -2.163.740Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-2.685.766 19.460.619TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)890.541 20.380.561Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları890.541 20.380.561http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904525BIST