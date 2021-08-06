***PAMEL*** PAMUKOVA YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor









***PAMEL*** PAMUKOVA YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 6.907.275 6.706.750 4.112.156 4.057.910Satışların Maliyeti12 -3.188.901 -2.602.069 -1.462.153 -1.294.278TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)3.718.374 4.104.681 2.650.003 2.763.632BRÜT KAR (ZARAR)3.718.374 4.104.681 2.650.003 2.763.632Genel Yönetim Giderleri13 -600.934 -270.906 -236.918 -120.585Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15 8.730.287 139.601 3.843.809 138.813Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler15 -126.377 -22.508 -19.545 -14.612ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)11.721.350 3.950.868 6.237.349 2.767.248FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)11.721.350 3.950.868 6.237.349 2.767.248Finansman Gelirleri16 190.244 662.383 106.475 51.150Finansman Giderleri16 -5.935.930 -5.039.368 -2.709.798 -1.788.163SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5.975.664 -426.117 3.634.026 1.030.235Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.304.205 133.970 -870.362 -157.918Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 -1.304.205 133.970 -870.362 -157.918SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)4.671.459 -292.147 2.763.664 872.317DÖNEM KARI (ZARARI)4.671.459 -292.147 2.763.664 872.317Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları4.671.459 -292.147 2.763.664 872.317Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 20 0,19400000 -0,01700000 0,08900000 0,05100000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.049.748 9.269.349Dönem Karı (Zararı)4.671.459 -292.147Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-132.413 5.286.024Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14 1.482.466 1.758.544Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler100.857 -104.802Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 100.857 19.022Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler0 -123.824Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-7.631.237 6.505Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler4.611.296 3.759.747Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 1.304.205 -133.970İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.489.298 4.275.472Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler230.458 -182.445Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler42.882 -8.453İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.762.638 4.466.370Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları3.049.748 9.269.349YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.459.262 -46.676Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.459.262 -46.676FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-722.278 -12.303.494Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-9.696.418 -12.305.218İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış9.113.691 0Ödenen Faiz-163.994 0Alınan Faiz24.443 1.724YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-131.792 -3.080.821NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-131.792 -3.080.821DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 1.950.699 8.441.761DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 1.818.907 5.360.940Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 1.818.907 1.950.699Ticari Alacaklar104.035 334.493İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 104.035 334.493Diğer Alacaklar43.605 41.289İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5 43.605 41.289Peşin Ödenmiş Giderler6 2.334.070 76.380Diğer Dönen Varlıklar10 69.716 92.653ARA TOPLAM4.370.333 2.495.514TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR4.370.333 2.495.514DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar663.794 653.669İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5 663.794 653.669Maddi Duran Varlıklar7 109.971.931 108.992.013Maddi Olmayan Duran Varlıklar22.504 25.626Peşin Ödenmiş Giderler6 19.719 1.074Ertelenmiş Vergi Varlığı17 955.472 2.259.677Diğer Duran Varlıklar10 1.664.367 2.228.279TOPLAM DURAN VARLIKLAR113.297.787 114.160.338TOPLAM VARLIKLAR117.668.120 116.655.852KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları18 6.150.920 6.879.753Ticari Borçlar300.859 257.977İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 300.859 257.977Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar9 31.782 42.908Diğer Borçlar5 0 7.017.267İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3,5 0 7.012.822İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar0 4.445Kısa Vadeli Karşılıklar130.720 78.758Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar9 130.720 78.758Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler10 12.852 57.992ARA TOPLAM6.627.133 14.334.655TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.627.133 14.334.655UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar18 25.295.689 29.651.978Diğer Borçlar5 8.355.725 0İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3,5 8.355.725 0Uzun Vadeli Karşılıklar299.765 250.870Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar9 299.765 250.870TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER33.951.179 29.902.848TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER40.578.312 44.237.503ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar77.089.808 72.418.349Ödenmiş Sermaye11 31.095.331 60.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)11 3.570.000 3.570.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)11 57.475.737 57.475.737Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)57.475.737 57.475.737Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)57.475.737 57.475.737Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-19.722.719 -51.481.669Net Dönem Karı veya Zararı4.671.459 2.854.281TOPLAM ÖZKAYNAKLAR77.089.808 72.418.349TOPLAM KAYNAKLAR117.668.120 116.655.852Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17.000.000 3.570.000 42.526.799 71.827 -29.384.744 919.942 34.703.824 34.703.824Transferler919.942 -919.942 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)6.048.407 9.536 -292.147 5.765.796 5.765.796Dönem Sonu Bakiyeler17.000.000 3.570.000 48.575.206 81.363 -28.464.802 -292.147 40.469.620 40.469.620Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler60.000.000 3.570.000 57.475.737 -51.481.669 2.854.281 72.418.349 72.418.349Transferler2.854.281 -2.854.281 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)4.671.459 4.671.459 4.671.459Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-28.904.669 28.904.669 0 0Dönem Sonu Bakiyeler31.095.331 3.570.000 57.475.737 -19.722.719 4.671.459 77.089.808 77.089.808Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)4.671.459 -292.147 2.763.664 872.317DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 6.057.943 0 6.042.273Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 6.720.452 0 6.720.452Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 12.226 0 -7.864Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 -674.735 0 -670.315Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi17 0 -674.735 0 -670.315Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 6.057.943 0 6.042.273TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.671.459 5.765.796 2.763.664 6.914.590Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları4.671.459 5.765.796 2.763.664 6.914.590http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955703BIST