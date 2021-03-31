***PAMEL*** PAMUKOVA YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
31.03.2021 13:27
***PAMEL*** PAMUKOVA YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 26.02.2021
Genel Kurul Tarihi 31.03.2021
Genel Kurul Saati 12:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.03.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe SARIYER
Adres Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. İz Plaza Apt. No:9/53 Sarıyer/İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2 - Gündemin 4. maddesi uyarınca görüşülecek olan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK")'nun 136 ila 158. maddeleri, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn")'nun 23 ve 24. maddeleri, SPK'nın Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-23.2), SPK'nın Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.3), başta olmak üzere diğer tebliğ ve kararları ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda ve ayrıca 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ("KVK")'nun "Devir Bölünme ve Hisse Değişimi" başlıklı 19. maddesi ve "Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi Hallerinde Vergilendirme" başlıklı 20. maddesi ile 1 Seri No'lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği, Ticaret Sicil Yönetmeliği ve ilgili sair mevzuat hükümleri dâhilinde Şirketimiz tarafından, Tortum Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının bir bütün olarak devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşilmesi işlemine ilişkin hususlarda Genel Kurula bilgi verilmesi,
3 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK"), "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.3) hükümleri çerçevesinde Birleşme İşlemi'nin önemli nitelikteki işlemlerden olduğu, bu kapsamda Birleşme İşlemi'nin ilk defa kamuya açıklandığı 09.10.2020 tarihi itibariyle Şirket'te pay sahibi olan yatırımcıların ayrılma hakkı bulunduğu, bu pay sahiplerinden Olağanüstü Genel Kurul toplantısına katılarak birleşmeye olumsuz oy kullanacak ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerinin, paylarını Şirket'e satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip olacakları, Ayrılma hakkı kullanım fiyatının 5,60 TL olacağı, Ayrılma hakkı kullanım süresinin birleşme işleminin onaya sunulacağı genel kurul tarihinden itibaren en geç 6 (altı) iş günü içerisinde başlanmasına ve ayrılma hakkı kullanım süresinin 10 (on) iş günü olmasına, (karakter kısıtı nedeniyle maddenin tamamı ekte yer almaktadır)
4 - Şirketimiz Yönetim Kurulu ve Tortum Elektrik Üretim Anonim Şirketi Yönetim Kurulu tarafından 09.02.2021 tarihinde imzalanan Birleşme Sözleşmesi'nin ve bu suretle TTK'nın 136 ila 158. maddeleri, SPKn'nun 23 ve 24. maddeleri, SPK'nın Birleşme Bölünme Tebliği (II-23.2), SPK'nun Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II.23.3) başta olmak üzere diğer tebliğ ve kararları ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda ve ayrıca KVK'nun "Devir Bölünme ve Hisse Değişimi" başlıklı 19. maddesi ve "Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi Hallerinde Vergilendirme" başlıklı 20. maddesi ile 1 Seri No'lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği, Ticaret Sicil Yönetmeliği ve ilgili sair mevzuat hükümleri dahilinde Şirketimiz tarafından, Tortum Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının bir bütün olarak devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşilmesinin genel kurulun onayına sunulması,
5 - Gündemin 4. maddesi kapsamında Birleşme İşlemi'nin pay sahiplerince onaylanması şartıyla, Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. Maddesinin tadil metninin, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan şekliyle genel kurulun onayına sunulması,
6 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Birleşme
Önemli Nitelikte İşlem
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 31.03.2021 Çarşamba günü saat 12:00'de yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında özetle
-Tortum Elektrik Üretim A.Ş.'nin Şirketimiz Pamukova Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş. tarafından tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün olarak tasfiyesiz infisah yoluyla devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşilmesi işlemi genel kurul tarafından toplantıya katılanların oybirliği ile onaylandı.
-Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. Maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.02.2021 tarih ve E-29833736-106.01.01-2523 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 19.03.2021 tarih ve E-50035491-431.02-00062471109 sayılı izinleri doğrultusunda ekteki şekli ile değiştirilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.
Alınan kararların tam metnini içeren genel kurul toplantı tutanağı ekte sunulmaktadır.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Birleşme Kabul edildi
Önemli Nitelikte İşlem Onaylandı
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Pamel Toplantı Tutanağı 31.03.2021.pdf - Tutanak
EK: 2 Pamel Hazirun 31.03.2021.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 PAMEL Esas Sözleşme Tadil Tasarısı.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
Ek Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922108
BIST