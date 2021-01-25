***PAMEL*** PAMUKOVA YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PAMEL*** PAMUKOVA YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafındanEnerji performansının ve verimliliğin artırılması ile enerji üretim maliyetlerinin düşürülmesine yönelik sistem ve süreçleri hedefleyen ISO 50001:2018 (Enerji Yönetim Sistemi)İSO 9001:2015 (Kalite Yönetim Sistemi) ISO 10002:2018 (Müşteri Memnuniyeti Sistemi) ISO 14001:2015 (Çevre Yönetim Sistemi) ISO 45001:2018 (İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi)Sertifikaları alınmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904254BIST