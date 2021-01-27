***PAMEL*** PAMUKOVA YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pazar Geçiş Başvurusu









***PAMEL*** PAMUKOVA YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pazar Geçiş Başvurusu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçePazar Geçiş BaşvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Karar Tarihi27/01/2021Ortaklık Paylarının İşlem Gördüğü Mevcut Pazar veya PlatformYakın İzleme PazarıGeçiş Başvurusunda Talep Edilen Pazar veya PlatformAlt PazarBaşvuru Tarihi27/01/2021Başvuru SonucuAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş. Yakın İzleme Pazarı'nda ‘PAMEL' kodu ile işlem gören şirket paylarımızın, Borsa İstanbul A.Ş. Kotasyon Yönergesinde belirtilen koşullara bağlı olarak Alt Pazar'a geçmesi ve payların ilgili pazarda işlem görmesi amacıyla 27.01.2020 (bugün) tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuru yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904926BIST