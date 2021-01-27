***PAMEL*** PAMUKOVA YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pazar Geçiş Başvurusu
27.01.2021 15:38
***PAMEL*** PAMUKOVA YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pazar Geçiş Başvurusu )
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Türkçe
Pazar Geçiş Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
27/01/2021
Ortaklık Paylarının İşlem Gördüğü Mevcut Pazar veya Platform
Yakın İzleme Pazarı
Geçiş Başvurusunda Talep Edilen Pazar veya Platform
Alt Pazar
Başvuru Tarihi
27/01/2021
Başvuru Sonucu
-
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Yakın İzleme Pazarı'nda ‘PAMEL' kodu ile işlem gören şirket paylarımızın, Borsa İstanbul A.Ş. Kotasyon Yönergesinde belirtilen koşullara bağlı olarak Alt Pazar'a geçmesi ve payların ilgili pazarda işlem görmesi amacıyla 27.01.2020 (bugün) tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuru yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904926
BIST
17:031.489
En Yüksek
|Değişim
|: -3,05%
|| -46,81
|Açılış
|: 1.536
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.541
En Düşük
1.485
17:037,3981
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0542
|Açılış
|: 7,3870
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,4109
En Düşük
7,3418
17:038,9556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0173
|Açılış
|: 8,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9400
|
8,9851
En Düşük
8,9149
17:03438,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 1,85
|Açılış
|: 438,96
|
|Önceki Kapanış
|: 437,11
|
439,26
En Düşük
435,65
BIST En Aktif Hisseler17:03
|MAALT
|279,60
|66.756.634
|% 9,99
|
|KONTR
|48,46
|221.591.269
|% 9,99
|
|COSMO
|16,30
|2.359.487
|% 9,99
|
|GLRYH
|11,04
|18.954.392
|% 9,96
|
|SEKUR
|32,52
|60.039.178
|% 9,94
|
|UZERB
|67,50
|1.061.609
|% -10,00
|
|KAPLM
|40,74
|5.828.440
|% -9,99
|
|YAPRK
|113,50
|3.030.373
|% -9,99
|
|SONME
|67,65
|1.261.131
|% -9,98
|
|SNKRN
|26,74
|296.573
|% -9,97
|
|ODAS
|4,00
|1.762.781.573
|% 1,27
|
|EKGYO
|2,44
|1.587.536.901
|% -3,94
|
|GARAN
|9,24
|1.428.876.928
|% -2,94
|
|KRDMD
|6,74
|1.148.245.559
|% -2,32
|
|KOZAL
|115,30
|1.021.341.816
|% -4,71
|
|EKGYO
|2,44
|1.587.536.901
|% -3,94
|
|ODAS
|4,00
|1.762.781.573
|% 1,27
|
|TSKB
|1,85
|726.183.644
|% -4,15
|
|SKBNK
|1,47
|455.531.746
|% -2,00
|
|IHLGM
|1,43
|359.611.809
|% -5,92
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3942
|7,3981
|% 0,74
|
|Euro
|8,9526
|8,9556
|% 0,19
|
|Sterlin
|10,1040
|10,1547
|% 0,45
|
|Frank
|8,2937
|8,3437
|% 0,50
|
|Riyal
|1,9668
|1,9767
|% 0,76
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.844
|-7,87
|
|Altın Gr.
|438
|438
|1,02
|
|Cumhuriyet
|2.901
|2.945
|-9,00
|
|Tam
|2.889
|2.962
|-8,94
|
|Yarım
|1.396
|1.433
|-4,32
|
|Çeyrek
|700
|716
|-2,16
|
|Gümüş.Ons
|25,13
|25,16
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|5,97
|5,98
|-0,04
|
|B. Petrol
|55,55
|55,55
|-0,09
|
Seans Raporu
17:03
daha fazla
-
17:18OSMEN
Yüzde -6.56 oranında düşüşle 36.48 lira fiyatla işlem gören hissede 47, 338 adet işlem
-
17:17VKING
Yüzde -6.46 oranında düşüşle 7.82 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 598, 895 adet işlem
-
17:16XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -34, 75 kaybederek (% -2.57 ) 1, 318
-
17:16
Tavandan işlem gören hisse senedleri : COSMO, SEKUR, KONTR, GLRYH, TACTR, VAKFN, RTALB, METUR, BTCIM, EUYO
-
17:16
Tabandan işlem gören hisse senetleri : UZERB, MERIT, YAPRK, AVHOL, SONME, KAPLM, SNKRN