***PAMEL*** PAMUKOVA YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pazar Geçiş Başvurusu
02.03.2021 19:00
***PAMEL*** PAMUKOVA YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pazar Geçiş Başvurusu )
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Türkçe
Pazar Geçiş Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.01.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
27/01/2021
Ortaklık Paylarının İşlem Gördüğü Mevcut Pazar veya Platform
Yakın İzleme Pazarı
Geçiş Başvurusunda Talep Edilen Pazar veya Platform
Alt Pazar
Başvuru Tarihi
27/01/2021
Başvuru Sonucu
Onay
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Yakın İzleme Pazarı'nda ‘PAMEL' kodu ile işlem gören şirketimiz paylarının Kotasyon Yönergesinde belirtilen şartları sağlaması üzerine Alt Pazar'da işlem görebilmesini teminen Borsa İstanbul A.Ş.'ye yapılan başvurumuz, Borsa İstanbul A.Ş.'nin BİAŞ-4-859 sayılı kararı uyarınca olumlu karşılanmış olup, Şirketimiz payları 03.03.2021 tarihinden itibaren Alt Pazar'da işlem görmeye başlayacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914610
BIST
18:051.529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,37
|Açılış
|: 1.526
|
|Önceki Kapanış
|: 1.527
|
1.537
En Düşük
1.519
18:057,3922
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 0,0962
|Açılış
|: 7,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2400
|
7,4227
En Düşük
7,2702
18:058,9279
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 0,1375
|Açılış
|: 8,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7200
|
8,9411
En Düşük
8,7606
18:05409,64
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 5,43
|Açılış
|: 409,86
|
|Önceki Kapanış
|: 404,21
|
411,52
En Düşük
400,31
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SEKFK
|12,98
|94.184.931
|% 10,00
|
|ISBIR
|6.050,00
|6.908.024
|% 10,00
|
|VAKFN
|19,48
|4.260.724
|% 9,99
|
|MAALT
|280,70
|27.558.913
|% 9,99
|
|LINK
|59,00
|31.591.282
|% 9,97
|
|CASA
|203,50
|3.858.360
|% -10,00
|
|UMPAS
|1,26
|347.296
|% -10,00
|
|MERIT
|324,50
|2.787.476
|% -9,99
|
|KSTUR
|352,20
|1.505.112
|% -9,99
|
|SEKUR
|39,50
|14.007.111
|% -9,98
|
|THYAO
|14,81
|5.371.625.981
|% 7,32
|
|SISE
|7,73
|2.182.910.027
|% 1,84
|
|PETKM
|5,54
|1.997.691.065
|% 2,97
|
|EKGYO
|2,42
|1.934.896.096
|% 2,98
|
|KOZAL
|130,60
|1.754.065.742
|% -4,18
|
|EKGYO
|2,42
|1.934.896.096
|% 2,98
|
|THYAO
|14,81
|5.371.625.981
|% 7,32
|
|PETKM
|5,54
|1.997.691.065
|% 2,97
|
|SISE
|7,73
|2.182.910.027
|% 1,84
|
|SKBNK
|1,38
|314.209.108
|% -1,43
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3877
|7,3922
|% 1,32
|
|Euro
|8,9219
|8,9279
|% 1,56
|
|Sterlin
|10,2770
|10,3285
|% 1,53
|
|Frank
|8,0427
|8,0912
|% 1,28
|
|Riyal
|1,9642
|1,9740
|% 1,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.725
|0,32
|
|Altın Gr.
|410
|410
|6,14
|
|Cumhuriyet
|2.716
|2.757
|19,00
|
|Tam
|2.702
|2.771
|16,22
|
|Yarım
|1.306
|1.340
|7,84
|
|Çeyrek
|655
|670
|3,93
|
|Gümüş.Ons
|26,38
|26,41
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,28
|0,07
|
|B. Petrol
|63,66
|63,66
|-0,03
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59DGKLB
Yüzde 4.17 oranında artışla 2.75 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 236, 780 adet işlem
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17:58DGGYO
Yüzde 8.86 oranında artışla 10.93 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 061, 063 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 1, 528 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 01 üstünde . İşlem hacmi 32, 693.00 milyon TL de
-
17:57ERSU
Yüzde 5.44 oranında artışla 5.04 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 444, 039 adet işlem
-
17:56ITTFH
Yüzde 5.45 oranında artışla 2.90 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 870, 552 adet işlem