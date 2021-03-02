***PAMEL*** PAMUKOVA YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pazar Geçiş Başvurusu









***PAMEL*** PAMUKOVA YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pazar Geçiş Başvurusu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçePazar Geçiş BaşvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.01.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Karar Tarihi27/01/2021Ortaklık Paylarının İşlem Gördüğü Mevcut Pazar veya PlatformYakın İzleme PazarıGeçiş Başvurusunda Talep Edilen Pazar veya PlatformAlt PazarBaşvuru Tarihi27/01/2021Başvuru SonucuOnayAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş. Yakın İzleme Pazarı'nda ‘PAMEL' kodu ile işlem gören şirketimiz paylarının Kotasyon Yönergesinde belirtilen şartları sağlaması üzerine Alt Pazar'da işlem görebilmesini teminen Borsa İstanbul A.Ş.'ye yapılan başvurumuz, Borsa İstanbul A.Ş.'nin BİAŞ-4-859 sayılı kararı uyarınca olumlu karşılanmış olup, Şirketimiz payları 03.03.2021 tarihinden itibaren Alt Pazar'da işlem görmeye başlayacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914610BIST