***PAMEL*** PAMUKOVA YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Unvan Değişikliği









***PAMEL*** PAMUKOVA YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Unvan Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeUnvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.08.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEski UnvanPAMUKOVA YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.Yeni UnvanPAMEL YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.ŞUnvan Değişikliğinin Tescil Tarihi19/08/2021Açıklamalar06.08.2021 tarihli Olağan Genel Kurul toplantımızda alınan ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 19.08.2021 tarihinde tescil edilen karar doğrultusunda şirketimizin yeni unvanı "PAMEL YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş" olarak değiştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959366BIST