***PAMEL*** PAMUKOVA YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Unvan Değişikliği
19.08.2021 18:21
***PAMEL*** PAMUKOVA YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Unvan Değişikliği )
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Türkçe
Unvan Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.08.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Eski Unvan
PAMUKOVA YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Yeni Unvan
PAMEL YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
19/08/2021
Açıklamalar
06.08.2021 tarihli Olağan Genel Kurul toplantımızda alınan ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 19.08.2021 tarihinde tescil edilen karar doğrultusunda şirketimizin yeni unvanı "PAMEL YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş" olarak değiştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959366
BIST
18:051.440
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -9,73
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.446
En Düşük
1.434
18:058,5142
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0662
|Açılış
|: 8,5230
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4880
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8,5537
En Düşük
8,3769
18:059,9796
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0647
|Açılış
|: 9,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9350
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10,0197
En Düşük
9,8798
18:05487,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,90
|Açılış
|: 487,56
|
|Önceki Kapanış
|: 485,66
|
491,49
En Düşük
481,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DMSAS
|8,04
|117.269.502
|% 17,03
|
|PENTA
|90,45
|17.680.864
|% 17,01
|
|DOBUR
|23,20
|3.549.787
|% 13,84
|
|ESCAR
|20,24
|92.538.198
|% 10,78
|
|KTSKR
|51,60
|110.809.804
|% 10,63
|
|EMNIS
|19,00
|184.149
|% -9,95
|
|BRYAT
|381,20
|134.129.344
|% -8,26
|
|SUMAS
|77,00
|657.677
|% -7,78
|
|VAKKO
|10,52
|40.445.536
|% -7,64
|
|YONGA
|21,86
|789.534
|% -7,53
|
|GARAN
|9,29
|1.124.982.338
|% -0,96
|
|KRDMD
|7,68
|804.805.767
|% -4,48
|
|THYAO
|12,19
|621.903.544
|% -0,49
|
|SISE
|8,69
|616.210.023
|% 0,81
|
|EREGL
|18,55
|613.980.848
|% -2,62
|
|EKGYO
|1,84
|420.252.326
|% 0,00
|
|ODAS
|1,43
|219.371.523
|% 5,93
|
|YKBNK
|2,54
|314.397.905
|% -1,93
|
|GARAN
|9,29
|1.124.982.338
|% -0,96
|
|KRDMD
|7,68
|804.805.767
|% -4,48
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5114
|8,5142
|% 0,78
|
|Euro
|9,9717
|9,9796
|% 0,65
|
|Sterlin
|11,6121
|11,6703
|% 0,22
|
|Frank
|9,2528
|9,3086
|% 0,82
|
|Riyal
|2,2665
|2,2778
|% 0,90
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|-6,20
|
|Altın Gr.
|488
|488
|2,79
|
|Cumhuriyet
|3.235
|3.284
|2,00
|
|Tam
|3.217
|3.298
|-0,29
|
|Yarım
|1.555
|1.595
|-0,14
|
|Çeyrek
|780
|798
|-0,07
|
|Gümüş.Ons
|23,26
|23,30
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,36
|-0,03
|
|B. Petrol
|65,98
|65,98
|-2,25
|
Seans Raporu
18:05
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17:58BTCIM
Yüzde -4.12 oranında düşüşle 12.81 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 458, 873 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 1, 441 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 61 altında . İşlem hacmi 11, 252.00 milyon TL de
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17:56ALARK
Yüzde -4.59 oranında düşüşle 9.35 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 044, 078 adet işlem
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Yüzde -3.85 oranında düşüşle 1.25 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 713, 985 adet işlem