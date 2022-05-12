***PAPIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.05.2022 12:55
***PAPIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PAPIL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PAPIL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029706
BIST
13:552.388
En Yüksek
|Değişim
|: -2,69%
|| -66,03
|Açılış
|: 2.429
|
|Önceki Kapanış
|: 2.454
|
2.430
En Düşük
2.366
13:5515,3950
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0931
|Açılış
|: 15,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4100
|
15,4157
En Düşük
15,2578
13:5516,1812
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0472
|Açılış
|: 16,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2500
|
16,2522
En Düşük
16,0655
13:55914,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,50
|Açılış
|: 914,14
|
|Önceki Kapanış
|: 911,64
|
916,79
En Düşük
909,15
BIST En Aktif Hisseler13:54
|GLBMD
|7,15
|18.694.079
|% 10,00
|
|IMASM
|29,16
|8.624.099
|% 9,95
|
|MNDRS
|3,22
|20.025.876
|% 9,90
|
|ESCOM
|11,85
|62.784.772
|% 9,42
|
|ULUUN
|11,12
|270.884.106
|% 7,13
|
|LIDFA
|6,21
|698.892
|% -10,00
|
|PKENT
|185,90
|62.022.938
|% -9,98
|
|SELVA
|12,82
|822.390
|% -9,97
|
|UFUK
|45,42
|1.450.896
|% -9,97
|
|EMNIS
|22,06
|623.101
|% -9,96
|
|THYAO
|41,06
|2.746.598.729
|% -2,70
|
|SISE
|19,47
|2.078.393.177
|% -2,45
|
|KRDMD
|15,85
|1.543.986.138
|% -4,92
|
|ASELS
|22,78
|1.211.610.881
|% -4,53
|
|EREGL
|32,76
|1.187.970.401
|% -4,04
|
|EKGYO
|2,67
|667.063.592
|% -2,91
|
|YKBNK
|4,57
|789.275.996
|% -2,77
|
|DOHOL
|3,57
|398.993.988
|% -2,19
|
|SISE
|19,47
|2.078.393.177
|% -2,45
|
|ODAS
|2,33
|229.446.883
|% -4,90
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3896
|15,3929
|% 0,59
|
|Euro
|16,1392
|16,1818
|% 0,30
|
|Sterlin
|18,7387
|18,8327
|% 0,27
|
|Frank
|15,3891
|15,4818
|% 0,35
|
|Riyal
|4,0922
|4,1128
|% 0,60
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.847
|-6,06
|
|Altın Gr.
|915
|915
|3,86
|
|Cumhuriyet
|6.142
|6.235
|-28,00
|
|Tam
|6.112
|6.267
|-24,95
|
|Yarım
|2.954
|3.032
|-12,07
|
|Çeyrek
|1.482
|1.516
|-6,03
|
|Gümüş.Ons
|20,79
|20,83
|-0,77
|
|Gümüş Gr.
|10,50
|10,52
|-0,11
|
|B. Petrol
|106
|106
|-1,67
|