***PAPIL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
23.01.2024 14:47
***PAPIL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler PAPIL
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Atakan Öztiryaki tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242200
BIST
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15:418.057
En Düşük
|Değişim
|: 0,58%
|| 46,48
|Açılış
|: 8.101
|
|Önceki Kapanış
|: 8.010
|
8.016
En Yüksek
8.146
15:4130,2827
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0265
|Açılış
|: 30,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 30,2950
|
30,7668
En Düşük
30,1349
15:4132,9387
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0255
|Açılış
|: 32,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9500
|
33,4853
En Düşük
32,8609
15:411.971,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 5,57
|Açılış
|: 1.971,28
|
|Önceki Kapanış
|: 1.965,71
|
1.998,99
En Düşük
1.958,54
BIST En Aktif Hisseler15:41
|BYDNR
|28,82
|125.181.443
|% 10,00
|
|SELGD
|23,76
|47.453.006
|% 10,00
|
|AVTUR
|9,90
|13.770.566
|% 10,00
|
|GLBMD
|43,16
|62.152.600
|% 9,99
|
|METUR
|7,82
|12.413.990
|% 9,99
|
|BAYRK
|25,66
|60.288.247
|% -9,96
|
|GARFA
|120,10
|129.864.057
|% -7,54
|
|NTHOL
|24,34
|96.716.002
|% -6,10
|
|BALAT
|18,00
|438.545
|% -6,01
|
|ULAS
|21,88
|16.135.877
|% -5,69
|
|THYAO
|252,25
|4.060.948.284
|% 0,80
|
|YKBNK
|21,42
|3.955.715.518
|% -3,60
|
|AKBNK
|38,88
|3.516.474.208
|% -2,95
|
|KCHOL
|154,10
|3.202.343.843
|% -0,13
|
|ISCTR
|24,32
|2.869.314.057
|% -2,80
|
|EKGYO
|9,55
|2.653.251.059
|% 0,84
|
|YKBNK
|21,42
|3.955.715.518
|% -3,60
|
|AKFGY
|1,95
|317.414.460
|% 2,09
|
|KATMR
|2,27
|290.361.564
|% 2,25
|
|ISCTR
|24,32
|2.869.314.057
|% -2,80
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,2785
|30,2827
|% 0,09
|
|Euro
|32,9289
|32,9387
|% -0,08
|
|Sterlin
|38,3471
|38,5394
|% 0,03
|
|Frank
|34,6840
|34,8929
|% 0,00
|
|Riyal
|8,0532
|8,0936
|% 0,13
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,26
|22,30
|% 0,66
|
|Platin
|901,81
|902,67
|% 0,66
|
|Paladyum
|929,18
|935,31
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,39
|79,39
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.024,66
|2.024,97
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:41
daha fazla
-
15:56PNLSN
Yüzde 9.59 oranında artışla 67.40 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 687, 106 adet işlem
-
15:55GSRAY
Yüzde 6.29 oranında artışla 7.27 lira fiyatla işlem gören hissede 81, 543, 707 adet işlem
-
15:54METUR
Yüzde 9.99 oranında artışla 7.82 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 608, 335 adet işlem
-
15:53MEPET
Yüzde 6.44 oranında artışla 9.26 lira fiyatla işlem gören hissede 800, 497 adet işlem
-
15:52XU100
Endeks 8, 050 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 49 üstünde . İşlem hacmi 60, 510.00 milyon TL de