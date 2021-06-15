***PAPIL* *KFEIN*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PAPIL******KFEIN*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [KFEIN]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket'imiz Yönetim Kurulu'nun 15/06/2021 tarih ve 2021/13 sayılı kararı ile1- Yönetim kurulu üyeleri arasında yapılan görev taksimi neticesinde, Doğan Demir'in Yönetim Kurulu Başkanı, Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş.'nin (Temsilci: Ali Cem Kalyoncu) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Ahmet Çağrı Demirtaş'ın Yönetim Kurulu Üyesi ve Feyza Arda ile Haniş şekilde temsil ve ilzam etmelerine,oy birliği ile karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942468BIST