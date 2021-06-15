***PAPIL* *KFEIN*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.06.2021 18:47
***PAPIL******KFEIN*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirket'imiz Yönetim Kurulu'nun 15/06/2021 tarih ve 2021/13 sayılı kararı ile
1- Yönetim kurulu üyeleri arasında yapılan görev taksimi neticesinde, Doğan Demir'in Yönetim Kurulu Başkanı, Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş.'nin (Temsilci: Ali Cem Kalyoncu) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Ahmet Çağrı Demirtaş'ın Yönetim Kurulu Üyesi ve Feyza Arda ile Haniş şekilde temsil ve ilzam etmelerine,
oy birliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942468
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