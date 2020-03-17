***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.03.2020 09:05
***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
12.03.2020 tarihinde yapılan "Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim" ekinde yer alan kar payı dağıtım tablosunda ortaklara birinci kar payı ödemesinden sonra ayrılacak yedek tutarlarına yer verilmemiş olup ekli tabloda sadece 16. Genel Kanuni Yedek Akçe ve 19. Olağanüstü Yedek alanları güncellenmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829559
BIST
11:4584.676
En Yüksek
|Değişim
|: -3,65%
|| -3.212,10
|Açılış
|: 88.923
|
|Önceki Kapanış
|: 87.888
|
88.949
En Düşük
84.507
11:456,4533
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0254
|Açılış
|: 6,4520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4140
|
6,4534
En Düşük
6,4177
11:457,1710
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0219
|Açılış
|: 7,1710
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1350
|
7,2016
En Düşük
7,1570
11:45307,55
En Yüksek
|Değişim
|: -1,88%
|| -5,89
|Açılış
|: 307,55
|
|Önceki Kapanış
|: 313,44
|
314,24
En Düşük
306,40
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,30
|35.545.431
|% 10,00
|
|MTRYO
|4,60
|119.297
|% 9,52
|
|MMCAS
|0,93
|95
|% 9,41
|
|EGCEY
|0,40
|5.959
|% 8,11
|
|COSMO
|1,87
|161
|% 7,47
|
|PENGD
|2,34
|3.241.537
|% -10,00
|
|GOZDE
|2,34
|2.640.778
|% -10,00
|
|DOAS
|6,12
|1.555.784
|% -10,00
|
|AVTUR
|0,99
|1.140.492
|% -10,00
|
|IHYAY
|0,54
|6.172.737
|% -10,00
|
|THYAO
|7,76
|256.449.092
|% -5,71
|
|ASELS
|21,86
|244.846.196
|% -4,62
|
|GARAN
|8,09
|192.983.919
|% -1,22
|
|AKBNK
|5,88
|80.834.231
|% -1,51
|
|YKBNK
|2,00
|75.024.013
|% -1,48
|
|IHLGM
|0,78
|39.025.537
|% -9,30
|
|TSKB
|0,88
|41.020.413
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,00
|75.024.013
|% -1,48
|
|THYAO
|7,76
|256.449.092
|% -5,71
|
|KARSN
|1,23
|33.931.528
|% -3,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8608
|7,9002
|% -0,12
|
|Frank
|6,7500
|6,7906
|% -0,23
|
|Riyal
|1,7139
|1,7225
|% 0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.483
|1.483
|-31,86
|
|Altın Gr.
|308
|308
|-5,41
|
|Cumhuriyet
|2.037
|2.068
|-44,00
|
|Tam
|2.029
|2.083
|-40,53
|
|Yarım
|981
|1.008
|-19,60
|
|Çeyrek
|492
|504
|-9,80
|
|Gümüş.Ons
|12,23
|12,28
|-0,65
|
|Gümüş Gr.
|2,56
|2,57
|-0,11
|
|B. Petrol
|30,25
|30,25
|0,20
|
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