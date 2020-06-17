***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.06.2020 09:03
***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.05.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Hissedarlarımızdan Papillon AO tarafından
11:51111.058
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 118,64
|Açılış
|: 111.281
|
|Önceki Kapanış
|: 110.940
|
111.615
En Düşük
110.789
11:516,8493
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0069
|Açılış
|: 6,8660
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8620
|
6,8578
En Düşük
6,8328
11:517,7132
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0012
|Açılış
|: 7,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7290
En Düşük
7,6908
11:51379,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,88
|Açılış
|: 379,42
|
|Önceki Kapanış
|: 380,30
|
380,67
En Düşük
378,54
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|40,08
|85.060.007
|% 9,99
|
|DOAS
|14,88
|100.380.169
|% 9,98
|
|SNPAM
|8,71
|4.979.458
|% 9,97
|
|UZERB
|4,86
|42.749
|% 9,95
|
|GLRYH
|17,25
|32.311.189
|% 9,94
|
|TACTR
|6,75
|118.456
|% -10,00
|
|MSGYO
|2,66
|33.781.746
|% -9,83
|
|UMPAS
|0,77
|24.707
|% -9,41
|
|YONGA
|26,00
|19.240
|% -9,15
|
|DAGHL
|9,26
|1.793.360
|% -9,04
|
|ECILC
|6,33
|368.189.023
|% 3,77
|
|GARAN
|8,19
|281.447.254
|% -0,24
|
|ASELS
|32,34
|263.916.608
|% -0,55
|
|GUSGR
|4,37
|237.136.195
|% 3,07
|
|ODAS
|2,15
|190.741.024
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,82
|112.055.900
|% 3,80
|
|EKGYO
|1,92
|171.347.800
|% -0,52
|
|ODAS
|2,15
|190.741.024
|% 0,00
|
|ADESE
|1,81
|151.616.795
|% 2,26
|
|ALBRK
|1,58
|129.172.019
|% 1,94
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5811
|8,6241
|% -0,04
|
|Frank
|7,1805
|7,2238
|% 0,14
|
|Riyal
|1,8202
|1,8293
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.721
|1.722
|-5,13
|
|Altın Gr.
|379
|379
|-1,01
|
|Cumhuriyet
|2.468
|2.481
|-0,20
|
|Tam
|2.532
|2.549
|-0,30
|
|Yarım
|1.234
|1.244
|-0,10
|
|Çeyrek
|619
|623
|-0,10
|
|Gümüş.Ons
|17,44
|17,48
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,84
|-0,00
|
|B. Petrol
|41,30
|41,30
|0,34
|
Seans Raporu
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12:05ECILC
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12:04DOAS
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12:03IHGZT
Yüzde 7.37 oranında artışla 4.81 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 660, 426 adet işlem
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12:02XU100
Endeks 111, 114 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 16 üstünde . İşlem hacmi 5, 611.00 milyon TL de
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12:02YYAPI
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