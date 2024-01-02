***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi SPK Onayı ve Ticaret Bakanlığı BaşvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Tadil tasarısının SPK tarafından 2024-2028 yılları için onaylanması.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.12.2023İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2028Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No Madde 6SPK Başvuru Tarihi 04.12.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 02.01.2024Ek AçıklamalarŞirketimizin Kayıtlı Sermaye Tavanı geçerlilik süresinin uzatılmasına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.01.2024 tarih ve E-29833736-110.04.04-47509 sayılı yazısı ile onaylanarak Şirketimize iletilmiştir.Sermaye Piyasası Kurulu onaylı tadil tasarısı ile 02.01.2024 tarihinde T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvuru yapılmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur,Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sözleşme Tadil Tasarısı.pdfEK: 2 SPK Onaylı Esas Sözleşme Tadil Tasarısı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231589BIST