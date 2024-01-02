Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

02.01.2024 18:49
***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi SPK Onayı ve Ticaret Bakanlığı Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Tadil tasarısının SPK tarafından 2024-2028 yılları için onaylanması.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.12.2023
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2028
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No Madde 6
SPK Başvuru Tarihi 04.12.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 02.01.2024

Ek Açıklamalar
Şirketimizin Kayıtlı Sermaye Tavanı geçerlilik süresinin uzatılmasına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.01.2024 tarih ve E-29833736-110.04.04-47509 sayılı yazısı ile onaylanarak Şirketimize iletilmiştir.
Sermaye Piyasası Kurulu onaylı tadil tasarısı ile 02.01.2024 tarihinde T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvuru yapılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur,

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Tadil Tasarısı.pdf
EK: 2 SPK Onaylı Esas Sözleşme Tadil Tasarısı.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231589


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:597.624
Değişim :  2,06% |  154,11
Açılış :  7.542  
Önceki Kapanış :  7.470  
En Düşük
7.542 En Yüksek
7.634
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KONTR 238,70 1.028.147.408 % 10,00  
SMART 31,46 41.927.565 % 10,00  
KRSTL 12,54 63.238.507 % 10,00  
PAPIL 58,85 49.516.070 % 10,00  
PAMEL 114,40 38.493.492 % 10,00  
daha fazla
17:59 Alış Satış %  
Dolar 29,7277 29,7399 % 0,77  
Euro 32,5899 32,6229 % -0,23  
Sterlin 37,4570 37,6448 % 0,07  
Frank 34,8570 35,0670 % -0,32  
Riyal 7,9051 7,9448 % 0,73  
daha fazla
17:59 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,70 23,74 % 0,66  
Platin 991,08 992,56 % 0,66  
Paladyum 1.083,67 1.088,16 % 0,66  
Brent Pet. 76,39 76,39 % 0,66  
Altın Ons 2.063,78 2.064,12 % 0,66  
Seans Raporu 17:59
daha fazla
Copyright 2024 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru