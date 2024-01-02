***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
02.01.2024 18:49
***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi SPK Onayı ve Ticaret Bakanlığı Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Tadil tasarısının SPK tarafından 2024-2028 yılları için onaylanması.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.12.2023
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2028
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No Madde 6
SPK Başvuru Tarihi 04.12.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 02.01.2024
Ek Açıklamalar
Şirketimizin Kayıtlı Sermaye Tavanı geçerlilik süresinin uzatılmasına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.01.2024 tarih ve E-29833736-110.04.04-47509 sayılı yazısı ile onaylanarak Şirketimize iletilmiştir.
Sermaye Piyasası Kurulu onaylı tadil tasarısı ile 02.01.2024 tarihinde T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvuru yapılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur,
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Tadil Tasarısı.pdf
EK: 2 SPK Onaylı Esas Sözleşme Tadil Tasarısı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231589
BIST