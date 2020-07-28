***PARSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.07.2020 17:35
***PARSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PARSN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862689
BIST
17:281.161
En Yüksek
|Değişim
|: -2,86%
|| -34,25
|Açılış
|: 1.197
|
|Önceki Kapanış
|: 1.196
|
1.198
En Düşük
1.160
17:286,9686
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 0,1078
|Açılış
|: 7,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9250
|
6,9788
En Düşük
6,8454
17:288,1764
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 0,1118
|Açılış
|: 8,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0950
|
8,1909
En Düşük
8,0435
17:28435,16
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 6,12
|Açılış
|: 435,16
|
|Önceki Kapanış
|: 429,04
|
437,62
En Düşük
422,14
BIST En Aktif Hisseler
|KNFRT
|12,43
|37.885.788
|% 10,00
|
|KRGYO
|5,50
|18.320.389
|% 10,00
|
|DOKTA
|28,16
|31.793.426
|% 10,00
|
|KONYA
|500,60
|90.158.821
|% 10,00
|
|PKENT
|789,00
|1.225.317
|% 10,00
|
|NIBAS
|18,58
|35.514.401
|% -9,98
|
|YONGA
|25,34
|386.840
|% -9,88
|
|ITTFH
|3,60
|154.826.753
|% -9,77
|
|DENGE
|1,79
|307.098
|% -9,60
|
|ISBTR
|42.000,00
|266.400
|% -9,19
|
|ASELS
|37,36
|2.381.264.069
|% -0,85
|
|GUSGR
|6,08
|1.926.800.227
|% 7,42
|
|KRDMD
|3,05
|1.224.193.102
|% -1,93
|
|EKGYO
|2,25
|1.070.970.704
|% -3,02
|
|GARAN
|7,48
|1.061.044.949
|% -3,73
|
|EKGYO
|2,25
|1.070.970.704
|% -3,02
|
|KRDMD
|3,05
|1.224.193.102
|% -1,93
|
|GUSGR
|6,08
|1.926.800.227
|% 7,42
|
|IHLAS
|0,91
|291.789.464
|% -8,08
|
|IHLGM
|1,71
|357.010.511
|% -6,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,9708
|9,0158
|% 1,69
|
|Frank
|7,5656
|7,6112
|% 1,73
|
|Riyal
|1,8508
|1,8601
|% 1,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.948
|1.948
|5,32
|
|Altın Gr.
|435
|435
|6,12
|
|Cumhuriyet
|2.849
|2.886
|59,10
|
|Tam
|2.935
|2.968
|60,90
|
|Yarım
|1.424
|1.449
|29,70
|
|Çeyrek
|714
|725
|14,80
|
|Gümüş.Ons
|24,43
|24,46
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|5,41
|5,42
|-0,01
|
|B. Petrol
|43,65
|43,65
|-0,25
|
Seans Raporu
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17:40CEOEM
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