***PARSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.07.2022 14:04
***PARSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PARSN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046870
BIST
14:242.513
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 11,37
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.502
|
2.525
En Düşük
2.505
14:2417,5943
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0347
|Açılış
|: 17,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6100
|
17,6011
En Düşük
17,4800
14:2417,9468
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0217
|Açılış
|: 18,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
18,0673
En Düşük
17,9017
14:24966,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,29
|Açılış
|: 966,50
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
969,48
En Düşük
960,65
BIST En Aktif Hisseler14:24
|DOBUR
|46,20
|13.266.691
|% 10,00
|
|RHEAG
|1,98
|1.795.764
|% 10,00
|
|ATSYH
|58,30
|6.654.574
|% 10,00
|
|BOSSA
|11,78
|44.336.381
|% 9,98
|
|KLRHO
|13,80
|38.656.736
|% 9,96
|
|RODRG
|19,05
|1.851.673
|% -7,07
|
|GLRYH
|3,58
|112.085.102
|% -7,01
|
|KONYA
|1.228,00
|64.143.536
|% -6,69
|
|KRSTL
|7,78
|107.208.504
|% -5,93
|
|RTALB
|9,57
|268.672.895
|% -5,81
|
|THYAO
|50,60
|2.225.850.093
|% -0,98
|
|SISE
|21,28
|1.239.715.343
|% 0,47
|
|EREGL
|28,06
|734.841.448
|% 1,30
|
|SASA
|42,94
|664.158.482
|% 2,68
|
|HEKTS
|33,98
|641.115.544
|% 3,09
|
|EKGYO
|2,99
|506.560.744
|% -0,99
|
|ODAS
|3,55
|373.952.968
|% 2,60
|
|SKBNK
|1,24
|121.436.837
|% 5,08
|
|YKBNK
|4,56
|422.852.084
|% 0,66
|
|TSKB
|2,27
|180.651.808
|% 2,71
|
|14:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5896
|17,5943
|% 0,20
|
|Euro
|17,9325
|17,9468
|% -0,12
|
|Sterlin
|21,0290
|21,1345
|% 0,17
|
|Frank
|18,0602
|18,1690
|% 0,09
|
|Riyal
|4,6668
|4,6902
|% 0,14
|
|14:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.709
|-3,19
|
|Altın Gr.
|966
|966
|-0,15
|
|Cumhuriyet
|6.533
|6.632
|2,00
|
|Tam
|6.555
|6.609
|-22,00
|
|Yarım
|3.194
|3.229
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.602
|1.615
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|18,78
|18,81
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,63
|10,64
|0,05
|
|B. Petrol
|106
|106
|-1,47
|
Seans Raporu
14:24
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14:38VAKKO
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