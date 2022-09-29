***PARSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.09.2022 17:08
***PARSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PARSN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PARSN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065976
BIST
18:053.147
En Yüksek
|Değişim
|: -1,60%
|| -51,27
|Açılış
|: 3.219
|
|Önceki Kapanış
|: 3.198
|
3.241
En Düşük
3.049
18:0518,5308
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0127
|Açılış
|: 18,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,5610
En Düşük
18,4765
18:0518,1748
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,1550
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
18,1899
En Düşük
17,8996
18:05988,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,49
|Açılış
|: 988,01
|
|Önceki Kapanış
|: 987,53
|
989,60
En Düşük
978,50
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BFREN
|1.390,40
|25.464.469
|% 10,00
|
|UFUK
|55,55
|1.767.081
|% 10,00
|
|UZERB
|42,68
|1.858.495
|% 10,00
|
|ENSRI
|20,48
|149.078.716
|% 9,99
|
|EKIZ
|13,14
|2.644.166
|% 9,96
|
|ALARK
|56,30
|453.240.529
|% -9,99
|
|ISGYO
|6,65
|18.753.485
|% -9,89
|
|ULUFA
|4,68
|5.559.990
|% -9,83
|
|KMPUR
|52,90
|233.560.393
|% -8,87
|
|SILVR
|26,40
|21.593.291
|% -8,65
|
|THYAO
|68,60
|4.333.549.168
|% -0,51
|
|ASELS
|29,90
|3.985.032.080
|% 4,04
|
|YKBNK
|7,03
|2.261.521.481
|% -0,42
|
|HEKTS
|55,30
|2.222.372.378
|% -7,06
|
|GARAN
|18,80
|2.073.375.574
|% -2,34
|
|SKBNK
|1,91
|1.030.382.777
|% 2,69
|
|TSKB
|2,51
|1.120.357.034
|% 7,26
|
|EKGYO
|3,82
|1.567.112.512
|% -1,29
|
|YKBNK
|7,03
|2.261.521.481
|% -0,42
|
|ZOREN
|3,25
|948.315.477
|% -5,80
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5201
|18,5283
|% 0,06
|
|Euro
|18,1417
|18,1635
|% 0,80
|
|Sterlin
|20,3814
|20,4836
|% 1,47
|
|Frank
|18,8178
|18,9311
|% -0,32
|
|Riyal
|4,9133
|4,9379
|% 0,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.659
|1.659
|-0,64
|
|Altın Gr.
|984
|984
|-3,26
|
|Cumhuriyet
|6.580
|6.680
|-52,00
|
|Tam
|6.612
|6.699
|-82,00
|
|Yarım
|3.217
|3.275
|-40,00
|
|Çeyrek
|1.613
|1.638
|-19,00
|
|Gümüş.Ons
|18,77
|18,79
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,12
|11,14
|-0,11
|
|B. Petrol
|87,97
|87,97
|-0,08
|