***PARSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.11.2022 10:09
***PARSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PARSN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PARSN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079359
BIST
10:194.540
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 72,54
|Açılış
|: 4.541
|
|Önceki Kapanış
|: 4.467
|
4.552
En Düşük
4.515
10:1918,5023
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0124
|Açılış
|: 18,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,5893
En Düşük
18,4566
10:1918,9486
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0968
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6500
|
19,0175
En Düşük
18,8141
10:191.050,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 7,09
|Açılış
|: 1.050,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.043,51
|
1.051,12
En Düşük
1.039,37
BIST En Aktif Hisseler10:19
|ALCTL
|89,25
|13.477.375
|% 9,98
|
|GARFA
|23,92
|2.125.313
|% 8,73
|
|BAKAB
|49,90
|18.614.025
|% 8,62
|
|BRSAN
|64,95
|35.543.732
|% 8,52
|
|ERCB
|123,80
|21.522.842
|% 8,22
|
|SNGYO
|4,23
|9.160.331
|% -10,00
|
|KMPUR
|120,80
|7.429.393
|% -4,96
|
|KENT
|173,10
|112.169
|% -3,78
|
|ETILR
|9,63
|4.754.053
|% -3,60
|
|UFUK
|55,95
|732.311
|% -3,37
|
|EREGL
|38,20
|1.165.752.030
|% 1,76
|
|THYAO
|115,30
|1.011.398.922
|% 1,68
|
|PETKM
|14,62
|589.275.499
|% 0,97
|
|YKBNK
|10,06
|582.811.995
|% 2,97
|
|KRDMD
|13,17
|456.805.468
|% 2,01
|
|YKBNK
|10,06
|582.811.995
|% 2,97
|
|EKGYO
|5,43
|279.124.767
|% 0,93
|
|SKBNK
|2,29
|108.946.346
|% 2,69
|
|PETKM
|14,62
|589.275.499
|% 0,97
|
|ISCTR
|9,56
|346.167.812
|% 1,70
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4873
|18,5023
|% 0,07
|
|Euro
|18,9263
|18,9486
|% 0,51
|
|Sterlin
|21,6892
|21,7980
|% 0,45
|
|Frank
|19,1992
|19,3149
|% 0,66
|
|Riyal
|4,9255
|4,9502
|% 0,45
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.759
|2,67
|
|Altın Gr.
|1.048
|1.048
|4,27
|
|Cumhuriyet
|6.847
|6.951
|55,00
|
|Tam
|6.943
|7.037
|19,00
|
|Yarım
|3.372
|3.440
|9,00
|
|Çeyrek
|1.694
|1.720
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,82
|21,86
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|13,01
|13,03
|0,14
|
|B. Petrol
|95,66
|95,66
|1,99
|
Seans Raporu
10:19
daha fazla
-
10:35ZRGYO
Yüzde 6.29 oranında artışla 4.73 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 209, 477 adet işlem
-
10:34XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 82, 18 artarak (% 1.68 ) 4, 966
-
10:34
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse EREGL, THYAO, TRKCM
-
10:34XU100
Endeks 4, 539 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 6 üstünde . İşlem hacmi 12, 946.00 milyon TL de
-
10:34GLRYH
Yüzde 7.51 oranında artışla 5.58 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 386, 176 adet işlem