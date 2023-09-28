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***PARSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

28.09.2023 15:58
***PARSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi


***PARSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )

İlgili Şirketler [PARSN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

PARSN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197874


BIST
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EBEBK 75,90 1.079.591.972 % 10,00  
SODSN 65,45 2.677.149 % 10,00  
QNBFL 665,50 17.262.751 % 10,00  
ICBCT 11,88 62.599.342 % 10,00  
MAALT 824,40 177.986.817 % 9,99  
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Dolar 27,3729 27,4190 % 1,91  
Euro 29,0256 29,1139 % 2,44  
Sterlin 33,3685 33,5358 % 2,56  
Frank 29,7997 29,9793 % 2,50  
Riyal 7,2848 7,3214 % 1,92  
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17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.862 1.862 -13,33  
Altın Gr. 1.638 1.638 16,82  
Cumhuriyet 11.237 11.407 -33,00  
Tam 10.920 11.025 -78,00  
Yarım 5.477 5.535 -40,00  
Çeyrek 2.730 2.768 -19,00  
Gümüş.Ons 22,51 22,54 -0,02  
Gümüş Gr. 19,77 19,78 0,28  
B. Petrol 93,94 93,94 -0,42  
Seans Raporu 17:59
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