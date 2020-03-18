***PARSN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
18.03.2020 08:59
***PARSN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler PARSN
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Cem Okullu tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830226
BIST
10:2085.395
En Yüksek
|Değişim
|: -1,59%
|| -1.382,59
|Açılış
|: 84.777
|
|Önceki Kapanış
|: 86.778
|
85.734
En Düşük
84.303
10:206,4433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0447
|Açılış
|: 6,4720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4140
|
6,4575
En Düşük
6,3873
10:207,0956
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0591
|Açılış
|: 7,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1350
|
7,1109
En Düşük
7,0187
10:20313,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,93
|Açılış
|: 314,14
|
|Önceki Kapanış
|: 314,52
|
318,11
En Düşük
311,24
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,63
|716.653
|% 10,00
|
|ASLAN
|34,76
|453.653
|% 10,00
|
|MTRYO
|5,06
|51
|% 10,00
|
|SANEL
|3,63
|363
|% 10,00
|
|KSTUR
|22,00
|110
|% 10,00
|
|UZERB
|1,62
|5.092
|% -10,00
|
|ORMA
|3,06
|1.472
|% -10,00
|
|METAL
|0,54
|1.780
|% -10,00
|
|NIBAS
|5,23
|10
|% -9,98
|
|ISBIR
|344,50
|5.857
|% -9,98
|
|THYAO
|7,79
|78.075.132
|% -2,38
|
|ASELS
|21,70
|77.279.495
|% -1,27
|
|GARAN
|8,26
|63.555.394
|% -1,55
|
|TSPOR
|2,54
|62.253.707
|% -5,93
|
|ISFIN
|2,51
|43.989.794
|% 4,15
|
|TSPOR
|2,54
|62.253.707
|% -5,93
|
|ODAS
|1,16
|21.112.692
|% -1,69
|
|ISFIN
|2,51
|43.989.794
|% 4,15
|
|YKBNK
|2,02
|29.118.328
|% -1,46
|
|GSRAY
|1,63
|17.994.344
|% -1,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7720
|7,8110
|% 1,09
|
|Frank
|6,6977
|6,7380
|% 1,03
|
|Riyal
|1,7137
|1,7223
|% 0,91
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.512
|1.513
|-16,21
|
|Altın Gr.
|314
|314
|-0,73
|
|Cumhuriyet
|2.085
|2.117
|49,00
|
|Tam
|2.075
|2.128
|45,22
|
|Yarım
|1.003
|1.029
|21,87
|
|Çeyrek
|503
|515
|10,94
|
|Gümüş.Ons
|12,54
|12,57
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|2,59
|2,59
|-0,01
|
|B. Petrol
|28,38
|28,38
|-0,35
|