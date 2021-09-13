***PARSN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
13.09.2021 16:50
***PARSN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler PARSN
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Fatma Neşe Yamantürk tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963449
BIST
18:051.438
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,44
|Açılış
|: 1.440
|
|Önceki Kapanış
|: 1.439
|
1.448
En Düşük
1.434
18:058,4470
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0087
|Açılış
|: 8,4280
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4430
|
8,4794
En Düşük
8,4235
18:059,9869
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0251
|Açılış
|: 9,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9600
|
10,0239
En Düşük
9,9384
18:05487,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 1,11
|Açılış
|: 487,04
|
|Önceki Kapanış
|: 486,11
|
488,84
En Düşük
485,11
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YESIL
|2,42
|144.288.795
|% 10,00
|
|CRFSA
|42,46
|8.258.507
|% 10,00
|
|GESAN
|23,78
|363.530.642
|% 9,99
|
|YEOTK
|38,96
|8.978.176
|% 9,99
|
|PENTA
|122,20
|20.292.345
|% 9,99
|
|TGSAS
|15,75
|9.540.337
|% -10,00
|
|KTSKR
|86,45
|96.466.023
|% -9,99
|
|SELGD
|6,63
|11.121.929
|% -7,92
|
|ISGSY
|8,40
|138.062.087
|% -7,08
|
|CASA
|135,60
|408.919
|% -6,61
|
|GARAN
|9,39
|1.495.999.079
|% -1,05
|
|YKBNK
|2,47
|703.560.396
|% -0,40
|
|SISE
|8,60
|680.185.439
|% 0,70
|
|BRLSM
|10,47
|618.560.503
|% 3,25
|
|KOZAL
|101,70
|607.303.669
|% 0,99
|
|YKBNK
|2,47
|703.560.396
|% -0,40
|
|GARAN
|9,39
|1.495.999.079
|% -1,05
|
|EKGYO
|1,84
|147.369.046
|% -1,08
|
|SISE
|8,60
|680.185.439
|% 0,70
|
|TSKB
|1,28
|95.235.035
|% -0,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4451
|8,4470
|% -0,10
|
|Euro
|9,9800
|9,9869
|% -0,25
|
|Sterlin
|11,6429
|11,7012
|% -0,21
|
|Frank
|9,1201
|9,1751
|% -0,59
|
|Riyal
|2,2422
|2,2535
|% -0,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|8,31
|
|Altın Gr.
|487
|487
|0,90
|
|Cumhuriyet
|3.228
|3.277
|9,00
|
|Tam
|3.214
|3.295
|9,63
|
|Yarım
|1.554
|1.594
|4,65
|
|Çeyrek
|779
|797
|2,33
|
|Gümüş.Ons
|23,79
|23,82
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|0,00
|
|B. Petrol
|73,51
|73,51
|0,59
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:58XU100
Endeks 1, 438 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 06 altında . İşlem hacmi 10, 540.00 milyon TL de
-
17:58IDGYO
Yüzde -4.29 oranında düşüşle 2.68 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 696, 326 adet işlem
-
17:56ULAS
Yüzde -5.25 oranında düşüşle 4.15 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 548, 787 adet işlem
-
17:55EUHOL
Yüzde -7.07 oranında düşüşle 2.76 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 109, 672 adet işlem
-
17:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, EKGYO, GARAN