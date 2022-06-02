***PARSN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
02.06.2022 09:07
***PARSN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler PARSN
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Güriş Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034122
BIST
10:152.585
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 16,45
|Açılış
|: 2.579
|
|Önceki Kapanış
|: 2.569
|
2.587
En Düşük
2.579
10:1516,4651
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0729
|Açılış
|: 16,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4050
|
16,4654
En Düşük
16,3796
10:1517,6974
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,2014
|Açılış
|: 17,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5300
|
17,6974
En Düşük
17,4621
10:15979,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 6,34
|Açılış
|: 979,57
|
|Önceki Kapanış
|: 973,23
|
980,38
En Düşük
972,43
BIST En Aktif Hisseler10:13
|OZRDN
|14,20
|1.291.291
|% 9,99
|
|AKMGY
|45,86
|1.103.688
|% 7,10
|
|AKSGY
|2,27
|5.992.371
|% 5,09
|
|ULUUN
|16,42
|80.368.432
|% 4,92
|
|SEKFK
|6,26
|2.133.710
|% 4,33
|
|PSGYO
|12,16
|40.359.379
|% -6,17
|
|MRGYO
|1,56
|1.442.311
|% -4,88
|
|SILVR
|14,36
|166.508
|% -4,46
|
|IHLGM
|0,76
|8.992.863
|% -2,56
|
|IHAAS
|22,50
|18.428
|% -2,17
|
|KOZAL
|203,80
|94.643.177
|% 0,69
|
|EKGYO
|2,85
|82.348.537
|% 1,42
|
|ULUUN
|16,42
|80.368.432
|% 4,92
|
|AKSEN
|23,40
|77.150.944
|% 0,78
|
|HALKB
|5,90
|69.111.807
|% 1,37
|
|EKGYO
|2,85
|82.348.537
|% 1,42
|
|VAKBN
|4,35
|59.917.711
|% 0,46
|
|HALKB
|5,90
|69.111.807
|% 1,37
|
|IHLGM
|0,76
|8.992.863
|% -2,56
|
|ADESE
|0,77
|8.396.437
|% 2,67
|
|10:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4591
|16,4643
|% 0,44
|
|Euro
|17,6304
|17,6788
|% 1,04
|
|Sterlin
|20,5603
|20,6634
|% 0,76
|
|Frank
|17,0946
|17,1976
|% 0,85
|
|Riyal
|4,3739
|4,3959
|% 0,38
|
|10:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.851
|4,45
|
|Altın Gr.
|980
|980
|6,61
|
|Cumhuriyet
|6.491
|6.589
|14,00
|
|Tam
|6.457
|6.620
|17,66
|
|Yarım
|3.121
|3.202
|8,55
|
|Çeyrek
|1.565
|1.601
|4,27
|
|Gümüş.Ons
|21,93
|21,98
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,62
|11,63
|0,11
|
|B. Petrol
|114
|114
|-1,81
|