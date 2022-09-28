***PARSN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
28.09.2022 09:18
***PARSN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Güriş Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065551
BIST
10:363.265
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,58
|Açılış
|: 3.258
|
|Önceki Kapanış
|: 3.266
|
3.267
En Düşük
3.242
10:3618,5017
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0532
|Açılış
|: 18,5880
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5500
|
18,5017
En Düşük
18,4132
10:3617,7444
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0545
|Açılış
|: 17,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
17,7444
En Düşük
17,6326
10:36961,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -4,74
|Açılış
|: 961,18
|
|Önceki Kapanış
|: 965,91
|
968,20
En Düşük
960,23
BIST En Aktif Hisseler10:34
|ARASE
|134,00
|72.467.762
|% 9,93
|
|KMPUR
|62,90
|128.949.743
|% 8,45
|
|ALKIM
|34,16
|65.842.058
|% 8,10
|
|HKTM
|41,88
|24.364.371
|% 7,99
|
|CANTE
|117,80
|38.772.457
|% 7,97
|
|LIDFA
|4,63
|6.202.334
|% -32,90
|
|ULUFA
|5,19
|1.102.211
|% -9,90
|
|ISGYO
|7,38
|4.944.187
|% -9,89
|
|EGSER
|29,00
|25.141.012
|% -9,38
|
|SKBNK
|1,92
|191.748.838
|% -6,80
|
|SASA
|68,90
|499.941.003
|% -0,14
|
|THYAO
|70,30
|470.098.651
|% -0,99
|
|EKGYO
|4,01
|334.599.423
|% 0,75
|
|GARAN
|19,59
|276.309.264
|% -0,15
|
|TUPRS
|297,30
|254.527.031
|% 0,78
|
|SKBNK
|1,92
|191.748.838
|% -6,80
|
|EKGYO
|4,01
|334.599.423
|% 0,75
|
|ZOREN
|3,60
|151.377.380
|% -6,01
|
|TSKB
|2,40
|80.409.367
|% -5,14
|
|YKBNK
|7,20
|218.918.242
|% -0,55
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4919
|18,5051
|% 0,31
|
|Euro
|17,7056
|17,7365
|% 0,26
|
|Sterlin
|19,6763
|19,7750
|% -0,28
|
|Frank
|18,5309
|18,6425
|% 0,10
|
|Riyal
|4,9020
|4,9266
|% 0,31
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.617
|1.617
|-12,12
|
|Altın Gr.
|961
|961
|-5,02
|
|Cumhuriyet
|6.572
|6.672
|-37,00
|
|Tam
|6.545
|6.632
|-44,00
|
|Yarım
|3.184
|3.242
|-21,00
|
|Çeyrek
|1.597
|1.621
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|18,02
|18,05
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|10,69
|10,71
|-0,21
|
|B. Petrol
|83,28
|83,28
|-1,59
|
Seans Raporu
10:34
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10:49SKBNK
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10:46XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -15, 43 kaybederek (% -0.43 ) 3, 544
-
10:46
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, SKBNK
-
10:46XU100
Endeks 3, 255 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 34 altında . İşlem hacmi 7, 423.00 milyon TL de