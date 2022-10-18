***PARSN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
18.10.2022 09:07
***PARSN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler PARSN
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Güriş Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072602
BIST
17:593.848
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 3.848
|
0
En Düşük
0
17:5918,5929
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0129
|Açılış
|: 18,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6398
En Düşük
18,5304
17:5918,3501
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0581
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,3501
En Düşük
18,2337
17:59988,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,50
|Açılış
|: 988,17
|
|Önceki Kapanış
|: 986,67
|
992,31
En Düşük
983,37
BIST En Aktif Hisseler17:59
|CRDFA
|3,96
|41.784.152
|% 25,00
|
|YGYO
|0,96
|16.500.292
|% 0,00
|
|KOZAA
|33,42
|1.821.490.171
|% 0,00
|
|KRDMA
|10,45
|131.574.937
|% 0,00
|
|KRDMB
|10,29
|28.718.857
|% 0,00
|
|YGYO
|0,96
|16.500.292
|% 0,00
|
|KOZAA
|33,42
|1.821.490.171
|% 0,00
|
|KRDMA
|10,45
|131.574.937
|% 0,00
|
|KRDMB
|10,29
|28.718.857
|% 0,00
|
|KRDMD
|12,69
|2.091.012.139
|% 0,00
|
|THYAO
|98,45
|8.997.328.931
|% 0,00
|
|PETKM
|14,22
|5.345.805.960
|% 0,00
|
|ASELS
|32,70
|4.348.741.393
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,49
|4.216.267.654
|% 0,00
|
|SISE
|31,20
|3.886.557.889
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,49
|4.216.267.654
|% 0,00
|
|PETKM
|14,22
|5.345.805.960
|% 0,00
|
|ISCTR
|9,39
|2.891.103.900
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,89
|572.536.842
|% 0,00
|
|YKBNK
|9,71
|2.910.690.003
|% 0,00
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5853
|18,5880
|% 0,04
|
|Euro
|18,3361
|18,3477
|% 0,30
|
|Sterlin
|21,0246
|21,1301
|% -0,17
|
|Frank
|18,6283
|18,7405
|% 0,20
|
|Riyal
|4,9334
|4,9582
|% 0,07
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.656
|1.656
|5,62
|
|Altın Gr.
|988
|989
|1,90
|
|Cumhuriyet
|6.680
|6.781
|64,00
|
|Tam
|6.663
|6.737
|8,00
|
|Yarım
|3.247
|3.293
|4,00
|
|Çeyrek
|1.626
|1.647
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,79
|18,82
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,21
|11,23
|0,06
|
|B. Petrol
|92,42
|92,42
|0,80
|
Seans Raporu
17:59
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-
17:58GLYHO
Yüzde 9.96 oranında artışla 5.74 lira fiyatla işlem gören hissede 35, 510, 724 adet işlem
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17:55XU100
Endeks 3, 837 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 5, 8 üstünde . İşlem hacmi 88, 330.00 milyon TL de
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17:55ICBCT
Yüzde 9.88 oranında artışla 7.34 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 682, 217 adet işlem
-
17:54SNGYO
Yüzde 9.50 oranında artışla 5.30 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 640, 369 adet işlem
-
17:50XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 201, 9 artarak (% 6.29 ) 3, 410