***PARSN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
30.05.2023 09:05
***PARSN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Güriş Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154547
BIST
12:404.919
En Düşük
|Değişim
|: 3,16%
|| 150,83
|Açılış
|: 4.840
|
|Önceki Kapanış
|: 4.769
|
4.831
En Yüksek
4.955
12:4020,4225
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 0,3299
|Açılış
|: 20,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6500
|
20,4275
En Düşük
19,8420
12:4022,0531
En Yüksek
|Değişim
|: 2,22%
|| 0,4799
|Açılış
|: 21,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,0500
|
22,0531
En Düşük
21,4431
12:401.276,73
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 20,03
|Açılış
|: 1.277,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.256,70
|
1.280,34
En Düşük
1.239,42
BIST En Aktif Hisseler12:40
|OYAYO
|11,77
|19.685.587
|% 10,00
|
|KONKA
|33,04
|24.320.714
|% 9,99
|
|GEREL
|18,72
|61.910.886
|% 9,99
|
|SEGYO
|2,15
|39.144.381
|% 9,69
|
|YKBNK
|10,23
|2.375.423.969
|% 9,53
|
|MARKA
|15,74
|115.326.370
|% -8,22
|
|ORMA
|52,90
|105.800
|% -7,19
|
|VANGD
|7,08
|4.698.896
|% -5,98
|
|KLRHO
|32,44
|196.227.355
|% -3,22
|
|KERVN
|0,80
|31.690
|% -2,44
|
|THYAO
|147,20
|4.479.515.250
|% 0,82
|
|ISCTR
|11,50
|3.581.335.826
|% 7,98
|
|KCHOL
|80,75
|3.056.688.700
|% 5,97
|
|AKBNK
|16,30
|2.759.678.799
|% 9,47
|
|YKBNK
|10,23
|2.375.423.969
|% 9,53
|
|ISCTR
|11,50
|3.581.335.826
|% 7,98
|
|YKBNK
|10,23
|2.375.423.969
|% 9,53
|
|ALBRK
|2,60
|553.300.710
|% 4,42
|
|EKGYO
|7,42
|1.369.762.610
|% 2,20
|
|AKBNK
|16,30
|2.759.678.799
|% 9,47
|
|12:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|20,4099
|20,4225
|% 1,64
|
|Euro
|21,9807
|22,0531
|% 2,22
|
|Sterlin
|25,2077
|25,3341
|% 1,72
|
|Frank
|22,4744
|22,6098
|% 1,44
|
|Riyal
|5,4176
|5,4448
|% 1,29
|
|12:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.948
|1.948
|6,85
|
|Altın Gr.
|1.278
|1.278
|21,49
|
|Cumhuriyet
|8.927
|9.062
|-33,00
|
|Tam
|8.872
|9.116
|-38,02
|
|Yarım
|4.369
|4.498
|-53,00
|
|Çeyrek
|2.191
|2.256
|-19,00
|
|Gümüş.Ons
|23,18
|23,20
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|15,22
|15,23
|0,23
|
|B. Petrol
|75,61
|75,61
|-1,49
|