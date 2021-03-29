***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
29.03.2021 18:20
***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ŞİRKET ESAS SÖZLEŞMEMİZİN ŞİRKETİN AMAÇ VE KONUSU BAŞLIKLI 3.MADDESİNİN DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN BAŞVURUMUZ SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN 19.03.2021 TARİH VE E-29833736-110.03.03-3789 SAYILI YAZISI İLE UYGUN BULUNMUŞ OLUP SÖZ KONUSU İZİN YAZISI VE SPK TARAFINDAN ONAYLANAN TADİL METNİ EKTE YER ALMAKTADIR.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921563
BIST
18:051.393
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|DENGE
|8,14
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|% 10,00
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|TRILC
|50,40
|180.090.555
|% 10,00
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|AYES
|12,87
|794.940
|% 10,00
|
|KRTEK
|17,60
|31.070.741
|% 10,00
|
|EPLAS
|38,98
|6.691.771
|% 9,99
|
|METUR
|26,54
|8.214.980
|% -9,97
|
|UMPAS
|2,18
|1.285.292
|% -9,92
|
|CASA
|120,30
|1.243.013
|% -9,75
|
|AVOD
|8,62
|356.214.405
|% -9,17
|
|YESIL
|120,00
|73.874.672
|% -7,69
|
|GARAN
|6,89
|1.927.633.961
|% 0,15
|
|KRDMD
|6,87
|1.618.952.797
|% 4,25
|
|BJKAS
|7,30
|1.167.683.788
|% 5,34
|
|EKGYO
|2,03
|1.150.430.917
|% 9,73
|
|PETKM
|5,71
|971.859.188
|% 4,96
|
|EKGYO
|2,03
|1.150.430.917
|% 9,73
|
|GARAN
|6,89
|1.927.633.961
|% 0,15
|
|KRDMD
|6,87
|1.618.952.797
|% 4,25
|
|PETKM
|5,71
|971.859.188
|% 4,96
|
|BJKAS
|7,30
|1.167.683.788
|% 5,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1739
|8,1808
|% 1,24
|
|Euro
|9,6343
|9,6522
|% 0,95
|
|Sterlin
|11,2518
|11,3083
|% 1,27
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|Frank
|8,6900
|8,7423
|% 1,41
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|Riyal
|2,1748
|2,1857
|% 1,24
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.713
|1.714
|-19,07
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|Altın Gr.
|450
|450
|0,12
|
|Cumhuriyet
|2.973
|3.018
|4,00
|
|Tam
|2.960
|3.036
|9,34
|
|Yarım
|1.430
|1.469
|4,52
|
|Çeyrek
|717
|734
|2,26
|
|Gümüş.Ons
|24,66
|24,70
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|-0,02
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|B. Petrol
|64,32
|64,32
|-0,11
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