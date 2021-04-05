***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
05.04.2021 18:48
***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye ve Paylar başlıklı 6.maddesinin değişikliği ile alınan Yönetim Kurulu kararına istinaden gerekli iznin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na 02.04.2021 tarihinde başvuru yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923549
BIST
18:051.442
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 11,87
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.430
|
1.443
En Düşük
1.429
18:058,1151
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0374
|Açılış
|: 8,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,2475
En Düşük
8,0854
18:059,6042
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0213
|Açılış
|: 9,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,7115
En Düşük
9,5328
18:05450,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -3,33
|Açılış
|: 450,80
|
|Önceki Kapanış
|: 454,13
|
458,35
En Düşük
448,93
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ERBOS
|75,90
|48.948.642
|% 10,00
|
|SNKRN
|38,50
|5.131.973
|% 10,00
|
|JANTS
|909,70
|312.384.499
|% 10,00
|
|IZFAS
|12,99
|30.846.416
|% 9,99
|
|EGGUB
|229,00
|185.800.922
|% 9,99
|
|BJKAS
|8,28
|1.040.566.146
|% -10,00
|
|TRILC
|65,70
|179.614.963
|% -10,00
|
|BTCIM
|15,23
|21.523.955
|% -9,99
|
|UTPYA
|29,90
|1.126.602
|% -9,99
|
|DENGE
|7,13
|2.298.892
|% -9,97
|
|EKGYO
|2,02
|1.571.204.400
|% 5,21
|
|BJKAS
|8,28
|1.040.566.146
|% -10,00
|
|KOZAL
|126,10
|931.563.870
|% 0,80
|
|GARAN
|6,90
|867.894.139
|% 0,27
|
|GUBRF
|77,95
|774.590.736
|% 6,78
|
|EKGYO
|2,02
|1.571.204.400
|% 5,21
|
|IHLGM
|1,16
|174.880.320
|% 3,57
|
|ODAS
|3,72
|500.292.302
|% 5,98
|
|GARAN
|6,90
|867.894.139
|% 0,27
|
|BJKAS
|8,28
|1.040.566.146
|% -10,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1104
|8,1117
|% -0,50
|
|Euro
|9,5846
|9,6023
|% 0,20
|
|Sterlin
|11,2518
|11,3083
|% 0,10
|
|Frank
|8,6309
|8,6829
|% 0,19
|
|Riyal
|2,1574
|2,1682
|% -0,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.728
|-4,35
|
|Altın Gr.
|450
|451
|-3,55
|
|Cumhuriyet
|2.984
|3.029
|1,00
|
|Tam
|2.971
|3.046
|-1,41
|
|Yarım
|1.436
|1.473
|-0,69
|
|Çeyrek
|720
|737
|-0,34
|
|Gümüş.Ons
|24,74
|24,77
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|-0,10
|
|B. Petrol
|62,06
|62,06
|-2,80
|
Seans Raporu
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