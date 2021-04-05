***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye ve Paylar başlıklı 6.maddesinin değişikliği ile alınan Yönetim Kurulu kararına istinaden gerekli iznin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na 02.04.2021 tarihinde başvuru yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923549BIST