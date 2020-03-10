***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler77.112.000 2.191.164 -6.194.904 307.462.314 -1.269.862 166.210 49.281.056 86.452.303 9.998.737 525.199.018 69.303.870 594.502.888Diğer Düzeltmeler-205.899 -205.899 -205.899Transferler592.402 9.406.335 -9.998.737Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.583.150 262.977 -49.019.715 -50.339.888 11.928.992 -38.410.896Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)158.681 -1.271 1.326 158.736 158.736Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-592.402 -592.402 -592.402Dönem Sonu Bakiyeler77.112.000 2.191.164 -6.787.306 307.620.995 -2.854.283 430.513 49.873.458 95.652.739 -49.019.715 474.219.565 81.232.862 555.452.427Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler77.112.000 2.191.164 -6.787.306 307.620.995 -2.854.283 430.513 49.873.458 95.652.739 -49.019.715 474.219.565 81.232.862 555.452.427Transferler-49.019.715 49.019.715Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)140.906.089 -953.780 56.523.350 -3.983.354 192.492.305 13.760.362 206.252.667Dönem Sonu Bakiyeler77.112.000 2.191.164 -6.787.306 448.527.084 -3.808.063 56.953.863 49.873.458 46.633.024 -3.983.354 666.711.870 94.993.224 761.705.094Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI66.722.352 71.098.356Dönem Karı (Zararı)9.612.018 -36.664.399Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)9.612.018 -36.664.399Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler113.852.558 202.984.607Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14,15 62.739.060 48.073.137Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler5.994.094 2.701.967Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 -377.369 187.159Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 6.371.463 1.861.119Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler5 0 653.689Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler7.636.478 10.125.251Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17,19 6.049.948 9.627.853Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler17 1.586.530 497.398Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler35.049.136 30.186.079Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler28 -3.989.783 -441.363Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler28 39.038.919 30.627.442Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler27.013.728 196.599.800Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler13 -19.863.367 -58.738.634Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler30 -4.716.571 -25.795.282Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler27 0 -167.711İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-42.142.299 -80.896.190Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-6.510.897 -22.180.824Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-44.694.633 -33.997.653Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-12.640.002 -59.471.540Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler26.337.501 45.994.688Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-4.634.268 -11.240.861Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları81.322.277 85.424.018Alınan Faiz28 3.989.783 441.363Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler17,19 -10.449.566 -8.025.022Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler17 -151.804 -208.261Vergi İadeleri (Ödemeleri)-7.988.338 -6.533.742YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-47.189.718 -70.942.935İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları13 13.859.056 -1.561.379Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri41.563 169.339Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14,15 -57.465.265 -66.860.474Verilen Nakit Avans ve Borçlar-3.625.072 -2.690.421FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-21.405.542 5.337.709İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları22 0 -592.402Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6 348.698.844 284.461.143Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -331.065.467 -247.627.443Ödenen Faiz28 -39.038.919 -30.903.589YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.872.908 5.493.130NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.872.908 5.493.130DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 13.488.035 7.994.905DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 11.615.127 13.488.035Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 11.615.127 13.488.035Ticari Alacaklar8 95.289.877 88.401.611İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7 2.399.244 1.478.641İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar92.890.633 86.922.970Stoklar10 145.794.765 139.526.226Peşin Ödenmiş Giderler11 7.117.791 6.185.722Diğer Dönen Varlıklar21 40.228.553 34.990.267ARA TOPLAM300.046.113 282.591.861TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR300.046.113 282.591.861DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar9 59.614.449 20.158.102İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar7 59.180.191 19.765.866İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar434.258 392.236Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar13 205.862.310 181.568.192Maddi Duran Varlıklar14 1.178.896.366 937.170.250Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 13.230.510 3.494.950Peşin Ödenmiş Giderler11 1.329.976 363.521Ertelenmiş Vergi Varlığı30 60.775.185 64.378.223TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.519.708.796 1.207.133.238TOPLAM VARLIKLAR1.819.754.909 1.489.725.099KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 99.722.781 105.490.008Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 207.238.594 171.704.124Diğer Finansal Yükümlülükler6 281.813 11.642.511Ticari Borçlar8 111.236.393 84.898.892İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7 85.435.091 53.711.764İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar25.801.302 31.187.128Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 3.108.019 3.700.267Diğer Borçlar9 1.016.019 4.731.657İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7 473.414İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.016.019 4.258.243Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 780.661 2.507.209Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü30 1.925.069 1.388.684Kısa Vadeli Karşılıklar6.950.968 9.508.150Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar19 2.538.361 2.980.754Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar17 4.412.607 6.527.396Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler21 1.412.806 1.739.188ARA TOPLAM433.673.123 397.310.690TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER433.673.123 397.310.690UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 596.382.235 514.132.770Uzun Vadeli Karşılıklar18.125.066 16.770.952Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar19 18.125.066 16.770.952Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü30 9.869.391 6.058.260TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER624.376.692 536.961.982TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.058.049.815 934.272.672ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar666.711.870 474.219.565Ödenmiş Sermaye22 77.112.000 77.112.000Sermaye Düzeltme Farkları22 2.191.164 2.191.164Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)22 -6.787.306 -6.787.306Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)444.719.021 304.766.712Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)444.719.021 304.766.712Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)22 448.527.084 307.620.995Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)22 -3.808.063 -2.854.283Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)56.953.863 430.513Yabancı Para Çevrim Farkları22 56.953.863 430.513Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler22 49.873.458 49.873.458Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları22 46.633.024 95.652.739Net Dönem Karı veya Zararı22 -3.983.354 -49.019.715Kontrol Gücü Olmayan Paylar94.993.224 81.232.862TOPLAM ÖZKAYNAKLAR761.705.094 555.452.427TOPLAM KAYNAKLAR1.819.754.909 1.489.725.099Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat23 520.703.719 495.656.452Satışların Maliyeti23 -403.978.641 -326.560.335TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)116.725.078 169.096.117BRÜT KAR (ZARAR)116.725.078 169.096.117Genel Yönetim Giderleri24 -46.930.271 -49.062.212Pazarlama Giderleri24 -33.660.875 -32.207.618Araştırma ve Geliştirme Giderleri24 -4.635.475 -1.503.340Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler26 979.874 27.440.657Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler26 -2.318.960 -5.055.929Diğer Kazançlar (Kayıplar)8 0 -187.159ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)30.159.371 108.520.516Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler27 0 324.793Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar13 19.863.367 58.738.634FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)50.022.738 167.583.943Finansman Gelirleri28 3.989.783 441.363Finansman Giderleri28 -39.683.932 -230.484.987SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)14.328.589 -62.459.681Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-4.716.571 25.795.282Dönem Vergi (Gideri) Geliri30 -8.524.723 -7.069.061Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri30 3.808.152 32.864.343SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)9.612.018 -36.664.399DÖNEM KARI (ZARARI)9.612.018 -36.664.399Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar13.595.372 12.355.316Ana Ortaklık Payları-3.983.354 -49.019.715Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 31 -0,00050000 -0,00640000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 31 -0,00050000 -0,00640000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar29 140.117.299 -2.009.474Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)14 152.818.293 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 -445.478 -2.046.446Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar4.465.400 -372.317Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)4.465.400 -372.317Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-16.720.916 409.289Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri30 89.096 409.289Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi30 -16.810.012 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar29 56.523.350 262.977Yabancı Para Çevrim Farkları22 56.523.350 262.977DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)196.640.649 -1.746.497TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)206.252.667 -38.410.896Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar13.760.362 11.928.992Ana Ortaklık Payları192.492.305 -50.339.888http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826722BIST