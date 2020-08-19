***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler77.112.000 2.191.164 -6.787.306 307.620.995 -2.854.283 430.513 49.873.458 95.652.739 -49.019.715 474.219.565 81.232.862 555.452.427Transferler-49.019.715 49.019.715Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-896.362 36.416.951 21.004.094 56.524.683 13.346.933 69.871.616Dönem Sonu Bakiyeler77.112.000 2.191.164 -6.787.306 307.620.995 -3.750.645 36.847.464 49.873.458 46.633.024 21.004.094 530.744.248 94.579.795 625.324.043Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler77.112.000 2.191.164 -6.787.306 448.527.084 -3.808.063 56.953.863 49.873.458 46.633.024 -3.983.354 666.711.870 94.993.224 761.705.094Transferler-3.983.354 3.983.354Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-77.394 98.171.430 6.323.968 104.418.004 -2.088.329 102.329.675Dönem Sonu Bakiyeler77.112.000 2.191.164 -6.787.306 448.527.084 -3.885.457 155.125.293 49.873.458 42.649.670 6.323.968 771.129.874 92.904.895 864.034.769Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI110.183.867 70.815.940Dönem Karı (Zararı)3.837.804 34.512.821Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)3.837.804 34.512.821Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler109.162.178 45.104.894Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,11 39.963.463 27.164.519Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-162.191 4.923.488Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 -162.191 -291.707Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 0 5.215.195Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler7.251.488 4.750.411Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.455.051 2.446.499Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler5.796.437 2.303.912Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler45.482.858 15.956.106Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler15 -1.683.749 -1.682.136Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler15 47.166.607 17.638.242Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler26.151.264 13.237.142Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler9 -15.549.052 -14.129.045Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler6.024.512 -6.768.725Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-164 -29.002İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler2.098.387 1.258.980Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5.796.098 -10.121.456Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler3.466.340 -14.295.022Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler2.646.900 -13.714.914Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-12.600.832 44.040.272Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.789.881 -4.649.900Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları115.098.369 80.876.695Alınan Faiz1.683.749 1.682.136Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-2.326.374 -7.592.339Vergi İadeleri (Ödemeleri)-4.271.877 -4.150.552YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-34.846.061 -12.934.834Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.733 32.214Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.733 32.214Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10,11 -34.847.794 -26.826.102Alınan Temettüler9 0 13.859.054FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-45.952.878 -50.274.020Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri217.408.412 202.455.848Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-216.194.683 -235.091.626Ödenen Faiz-47.166.607 -17.638.242YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)29.384.928 7.607.086NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)29.384.928 7.607.086DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 11.615.127 13.488.035DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 41.000.055 21.095.121Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 41.000.055 11.615.127Ticari Alacaklar6 89.655.970 95.289.877İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar17 0 2.399.244İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar89.655.970 92.890.633Stoklar8 143.147.865 145.794.765Peşin Ödenmiş Giderler2.823.899 7.117.791Diğer Dönen Varlıklar37.315.689 40.228.553ARA TOPLAM313.943.478 300.046.113TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR313.943.478 300.046.113DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar7 62.391.443 59.614.449İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar17 61.986.770 59.180.191İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar404.673 434.258Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar9 221.180.879 205.862.310Maddi Duran Varlıklar10 1.392.540.449 1.178.896.366Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 20.106.123 13.230.510Peşin Ödenmiş Giderler2.293.398 1.329.976Ertelenmiş Vergi Varlığı68.995.412 60.775.185TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.767.507.704 1.519.708.796TOPLAM VARLIKLAR2.081.451.182 1.819.754.909KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 80.913.245 99.722.781Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 270.698.325 207.238.594Diğer Finansal Yükümlülükler5 292.596 281.813Ticari Borçlar6 98.635.561 111.236.393İlişkili Taraflara Ticari Borçlar17 80.415.003 85.435.091İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar18.220.558 25.801.302Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar5.086.032 3.108.019Diğer Borçlar7 1.054.651 1.016.019İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.054.651 1.016.019Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)755.912 780.661Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü1.522.185 1.925.069Kısa Vadeli Karşılıklar11.880.949 6.950.968Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar8.137.130 2.538.361Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar3.743.819 4.412.607Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.210.791 1.412.806ARA TOPLAM473.050.247 433.673.123TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER473.050.247 433.673.123UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 709.737.402 596.382.235Uzun Vadeli Karşılıklar22.633.595 18.125.066Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar22.633.595 18.125.066Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü11.995.169 9.869.391TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER744.366.166 624.376.692TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.217.416.413 1.058.049.815ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar771.129.874 666.711.870Ödenmiş Sermaye13 77.112.000 77.112.000Sermaye Düzeltme Farkları13 2.191.164 2.191.164Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)-6.787.306 -6.787.306Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)444.641.627 444.719.021Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)444.641.627 444.719.021Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)448.527.084 448.527.084Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.885.457 -3.808.063Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)155.125.293 56.953.863Yabancı Para Çevrim Farkları155.125.293 56.953.863Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler49.873.458 49.873.458Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları42.649.670 46.633.024Net Dönem Karı veya Zararı6.323.968 -3.983.354Kontrol Gücü Olmayan Paylar92.904.895 94.993.224TOPLAM ÖZKAYNAKLAR864.034.769 761.705.094TOPLAM KAYNAKLAR2.081.451.182 1.819.754.909Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 220.917.664 282.930.016 79.949.465 137.545.986Satışların Maliyeti14 -146.926.933 -207.866.715 -48.696.560 -98.114.336TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)73.990.731 75.063.301 31.252.905 39.431.650BRÜT KAR (ZARAR)73.990.731 75.063.301 31.252.905 39.431.650Genel Yönetim Giderleri-20.129.842 -23.351.516 -9.291.497 -9.587.628Pazarlama Giderleri-13.842.729 -17.611.394 -5.383.029 -8.551.973Araştırma ve Geliştirme Giderleri-1.108.676 -3.779.795 -642.892 -2.356.852Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler1.170.895 1.542.125 91.498 364.769Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-284.421 -1.100.720 -118.367 -260.864Diğer Kazançlar (Kayıplar)0 0 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)39.795.958 30.762.001 15.908.618 19.039.102Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler164 29.002 -3.055 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar9 15.549.052 14.129.045 6.158.126 7.888.261FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)55.345.174 44.920.048 22.063.689 26.927.363Finansman Gelirleri15 1.683.749 1.682.136 869.646 967.920Finansman Giderleri15 -47.166.607 -18.858.088 -41.251.224 -20.083.788SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)9.862.316 27.744.096 -18.317.889 7.811.495Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-6.024.512 6.768.725 7.347.364 2.731.732Dönem Vergi (Gideri) Geliri-3.578.926 -5.560.478 -1.241.470 -2.567.268Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-2.445.586 12.329.203 8.588.834 5.299.000SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)3.837.804 34.512.821 -10.970.525 10.543.227DÖNEM KARI (ZARARI)3.837.804 34.512.821 -10.970.525 10.543.227Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-2.486.164 13.508.727 -3.621.938 4.256.431Ana Ortaklık Payları6.323.968 21.004.094 -7.348.587 6.286.796Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç / ( Kayıp ) 16 0,00080000 0,00270000 -0,00100000 0,00080000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç/(Kayıp) 16 0,00080000 0,00270000 -0,00100000 0,00080000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar320.441 -1.058.156 168.962 224.295Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-99.223 -1.460.320 -293.427 230.950Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar397.835 110.100 397.835 39.535Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler21.829 292.064 64.554 -46.190Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar98.171.430 36.416.951 -20.002.251 26.000.471Yabancı Para Çevrim Farkları98.171.430 36.416.951 -20.002.251 26.000.471DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)98.491.871 35.358.795 -19.833.289 26.224.766TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)102.329.675 69.871.616 -30.803.814 36.767.993Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-2.088.329 13.346.933 -3.224.103 4.174.164Ana Ortaklık Payları104.418.004 56.524.683 -27.579.711 32.593.829http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870092BIST