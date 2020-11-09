***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler77.112.000 2.191.164 -6.787.306 307.620.995 -2.854.283 430.513 49.873.458 95.652.739 -49.019.715 474.219.565 81.232.862 555.452.427Transferler-49.019.715 49.019.715Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.198.341 11.103.067 11.395.282 21.300.008 15.774.932 37.074.940Dönem Sonu Bakiyeler77.112.000 2.191.164 -6.787.306 307.620.995 -4.052.624 11.533.580 49.873.458 46.633.024 11.395.282 495.519.573 97.007.794 592.527.367Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler77.112.000 2.191.164 -6.787.306 49.873.458 46.633.024 -3.983.354 666.711.870 94.993.224 761.705.094Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler448.527.084 -3.808.063 56.953.863Transferler-3.983.354 3.983.354Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-952.978 226.058.750 44.411.704 269.517.476 353.165 269.870.641Dönem Sonu Bakiyeler77.112.000 2.191.164 -6.787.306 448.527.084 -4.761.041 283.012.613 49.873.458 42.649.670 44.411.704 936.229.346 95.346.389 1.031.575.735Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI91.400.161 12.351.726Dönem Karı (Zararı)44.952.353 27.377.131Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)44.952.353 27.377.131Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler122.855.152 45.211.335Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,11 31.180.313 52.749.584Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-171.906 4.611.996Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 -171.906 -279.387Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 0 4.891.383Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler19.873.784 5.855.898Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler2.426.016 2.756.150Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler17.447.768 3.099.748Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler8.100.860 6.162.896Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler15 -2.774.208 -2.336.123Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler15 10.875.068 8.499.019Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler87.676.362 3.788.666Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler9 -33.984.955 -26.677.157Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler10.410.099 -1.251.546Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-229.405 -29.002İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-70.986.303 -49.515.568Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-57.487.346 -16.192.894Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-8.514.561 -56.386.183Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-37.792.549 -4.946.403Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler29.203.387 31.364.909Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.604.766 -3.354.997Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları96.821.202 23.072.898Alınan Faiz2.774.208 2.336.123Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-2.793.575 -8.716.853Vergi İadeleri (Ödemeleri)-5.401.674 -4.340.442YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-38.370.514 -26.542.421Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri260.738 31.863Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10,11 -38.631.252 -40.433.338Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)9 13.859.054FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-8.979.311 30.125.429Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri315.111.824 335.074.453Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-313.216.067 -296.450.005Ödenen Faiz-10.875.068 -8.499.019YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)44.050.336 15.934.734NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)44.050.336 15.934.734DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 11.615.127 13.488.035DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 55.665.463 29.422.769Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 55.665.463 11.615.127Ticari Alacaklar6 152.949.129 95.289.877İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar17 1.313.296 2.399.244İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar151.635.833 92.890.633Stoklar8 183.587.314 145.794.765Peşin Ödenmiş Giderler4.225.215 7.117.791Diğer Dönen Varlıklar49.370.086 40.228.553ARA TOPLAM445.797.207 300.046.113TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR445.797.207 300.046.113DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar7 56.403.132 59.614.449İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar17 56.146.258 59.180.191İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar256.874 434.258Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar9 239.640.135 205.862.310Maddi Duran Varlıklar10 1.655.148.415 1.178.896.366Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 26.455.945 13.230.510Peşin Ödenmiş Giderler6.806.897 1.329.976Ertelenmiş Vergi Varlığı81.845.383 60.775.185TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.066.299.907 1.519.708.796TOPLAM VARLIKLAR2.512.097.114 1.819.754.909KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 82.212.999 99.722.781Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 336.460.552 207.238.594Diğer Finansal Yükümlülükler5 378.195 281.813Ticari Borçlar6 140.439.780 111.236.393İlişkili Taraflara Ticari Borçlar17 107.969.275 85.435.091İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar32.470.505 25.801.302Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar6.361.419 3.108.019Diğer Borçlar7 326.941 1.016.019İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar326.941 1.016.019Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)755.916 780.661Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü3.734.096 1.925.069Kısa Vadeli Karşılıklar23.680.957 6.950.968Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar2.616.999 2.538.361Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar21.063.958 4.412.607Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.477.995 1.412.806ARA TOPLAM596.828.850 433.673.123TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER596.828.850 433.673.123UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 844.710.768 596.382.235Uzun Vadeli Karşılıklar24.519.857 18.125.066Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar24.519.857 18.125.066Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü14.461.904 9.869.391TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER883.692.529 624.376.692TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.480.521.379 1.058.049.815ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar936.229.346 666.711.870Ödenmiş Sermaye13 77.112.000 77.112.000Sermaye Düzeltme Farkları13 2.191.164 2.191.164Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)-6.787.306 -6.787.306Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)443.766.043 444.719.021Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)443.766.043 444.719.021Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)448.527.084 448.527.084Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.761.041 -3.808.063Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)283.012.613 56.953.863Yabancı Para Çevrim Farkları283.012.613 56.953.863Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler49.873.458 49.873.458Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları42.649.670 46.633.024Net Dönem Karı veya Zararı44.411.704 -3.983.354Kontrol Gücü Olmayan Paylar95.346.389 94.993.224TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.031.575.735 761.705.094TOPLAM KAYNAKLAR2.512.097.114 1.819.754.909Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 379.382.893 404.642.989 158.465.229 121.712.973Satışların Maliyeti14 -279.771.184 -314.199.489 -132.844.251 -106.332.774TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)99.611.709 90.443.500 25.620.978 15.380.199BRÜT KAR (ZARAR)99.611.709 90.443.500 25.620.978 15.380.199Genel Yönetim Giderleri-23.553.718 -35.177.818 -3.423.876 -11.826.302Pazarlama Giderleri-24.193.656 -25.953.599 -10.350.927 -8.342.205Araştırma ve Geliştirme Giderleri-1.758.856 -5.889.307 -650.180 -2.109.512Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler689.530 2.112.401 -481.365 570.276Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-85.890 -1.659.626 198.531 -558.906ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)50.709.119 23.875.551 10.913.161 -6.886.450Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler229.405 29.002 229.241 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar9 33.984.955 26.677.157 18.435.903 12.548.112FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)84.923.479 50.581.710 29.578.305 5.661.662Finansman Gelirleri15 2.774.208 2.336.123 1.090.459 653.987Finansman Giderleri15 -32.335.235 -26.792.248 14.831.372 -7.934.160SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)55.362.452 26.125.585 45.500.136 -1.618.511Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-10.410.099 1.251.546 -4.385.587 -5.517.179Dönem Vergi (Gideri) Geliri-7.326.544 -6.627.995 -3.747.618 -1.067.517Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-3.083.555 7.879.541 -637.969 -4.449.662SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)44.952.353 27.377.131 41.114.549 -7.135.690DÖNEM KARI (ZARARI)44.952.353 27.377.131 41.114.549 -7.135.690Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar540.649 15.981.849 3.026.813 2.473.122Ana Ortaklık Payları44.411.704 11.395.282 38.087.736 -9.608.812Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç / Kayıp 16 0,00580000 0,00150000 0,00490000 -0,00120000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç / Kayıp 16 0,00580000 0,00150000 0,00490000 -0,00120000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.140.462 -1.405.258 -1.460.903 -347.102Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.221.767 -1.624.158 -1.122.544 -163.838Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-187.484 194.068 -585.319 -216.032Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler268.789 24.832 246.960 32.768Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri268.789 24.832 246.960 32.768Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar226.058.750 11.103.067 127.887.320 -25.313.884Yabancı Para Çevrim Farkları226.058.750 11.103.067 127.887.320 -25.313.884DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)224.918.288 9.697.809 126.426.417 -25.660.986TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)269.870.641 37.074.940 167.540.966 -32.796.676Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar353.165 15.774.932 2.441.494 2.427.999Ana Ortaklık Payları269.517.476 21.300.008 165.099.472 -35.224.675http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887347BIST