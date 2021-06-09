***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net D 666.711.870 94.993.224 761.705.094Transferler-3.983.354 3.983.354Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)2.970.379 622.324 221.814.250 123.187.611 348.594.611 9.960.625 358.555.236Dönem Sonu Bakiyeler77.112.000 2.191.164 -6.787.306 451.497.463 -3.185.739 278.768.113 49.873.458 42.649.670 123.187.659 1.015.306.481 104.953.849 1.120.260.330Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler77.112.000 2.191.164 -6.787.306 451.497.463 -3.185.739 278.768.113 49.873.458 42.649.670 123.187.659 1.015.306.481 104.953.849 1.120.260.330Transferler123.187.659 -123.187.659Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-635.915 -19.524.481 56.674.814 36.514.419 10.965.051 47.479.470Dönem Sonu Bakiyeler77.112.000 2.191.164 -6.787.306 451.497.463 -3.821.654 259.243.632 49.873.458 165.837.329 56.674.814 1.051.820.900 115.918.900 1.167.739.800Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI24.717.203 18.214.526Dönem Karı (Zararı)67.639.865 14.808.328Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)67.639.865 14.808.328Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler64.046.364 92.448.310Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,11 29.747.283 20.791.288Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-15.094.895 -5.021.553Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 -177.702Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -15.094.895 -4.843.851Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler7.096.756 2.973.563Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 3.286.191 572.151Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler14 3.810.565 2.401.412Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler6.318.655 7.998.492Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-856.342 -814.103Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler7.174.997 8.812.595Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler15.745.937 61.725.570Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-5.580.760 -9.390.926Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25.813.388 13.371.876Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmelerİşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-99.911.563 -86.246.928Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5 -79.302.045 -24.897.596İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-79.302.045 -24.897.596Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 -17.277.407 5.135.353Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler7 -70.551.659 -76.508.812Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5 62.791.771 8.996.409İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)62.791.771 8.996.409Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.427.777 1.027.718Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları31.774.666 21.009.710Alınan Faiz856.342 814.103Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler13,14 -3.801.762 -1.684.218Vergi İadeleri (Ödemeleri)-4.112.043 -1.925.069YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-49.992.825 -9.720.451Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri10,11 161.662 4.743Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriMaddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10,11 -71.945.118 -9.725.194Alınan Temettüler9 21.790.631FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI9.902.098 5.314.698Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri12 89.086.317 129.429.768Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları12 -72.009.222 -115.302.475Ödenen Faiz-7.174.997 -8.812.595YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-15.373.524 13.808.773NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-15.373.524 13.808.773DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 39.272.381 11.615.127DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ23.898.857 25.423.900Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 23.898.857 39.272.381Ticari Alacaklar232.646.931 153.344.886İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5,19 1.265.414 1.943.094İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 231.381.517 151.401.792Stoklar7 245.031.037 239.574.279Peşin Ödenmiş Giderler8 7.957.056 5.889.671Diğer Dönen Varlıklar48.795.161 34.691.603ARA TOPLAM558.329.042 472.772.820TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR558.329.042 472.772.820DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar49.970.955 50.288.268İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6,19 48.080.274 50.001.637İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5 1.890.681 286.631Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar9 285.969.650 280.389.267Maddi Duran Varlıklar10 1.743.176.400 1.615.743.816Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 30.685.436 25.345.924Peşin Ödenmiş Giderler8 2.265.598 3.506.316Ertelenmiş Vergi Varlığı60.535.302 77.761.201TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.172.603.341 2.053.034.792TOPLAM VARLIKLAR2.730.932.383 2.525.807.612KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar12 151.680.964 95.041.948Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları12 349.478.380 335.357.631Diğer Finansal Yükümlülükler12 89.687 50.913Ticari Borçlar225.802.567 163.010.796İlişkili Taraflara Ticari Borçlar19 154.666.531 115.105.189İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 71.136.036 47.905.607Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 7.130.108 4.406.557Diğer Borçlar1.172.433 1.552.016İlişkili Taraflara Diğer Borçlar19 1.108.989 1.552.016İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar5 63.444Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü5.505.555 4.112.043Kısa Vadeli Karşılıklar16.869.823 11.221.086Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 4.053.016 2.214.844Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 12.816.807 9.006.242Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.856.219 2.097.599ARA TOPLAM759.585.736 616.850.589TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER759.585.736 616.850.589UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar12 758.649.759 751.811.990Uzun Vadeli Karşılıklar30.095.940 22.288.887Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 30.095.940 22.288.887Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü14.861.148 14.595.816TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER803.606.847 788.696.693TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.563.192.583 1.405.547.282ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.051.820.900 1.015.306.481Ödenmiş Sermaye15 77.112.000 77.112.000Sermaye Düzeltme Farkları2.191.164 2.191.164Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)-6.787.306 -6.787.306Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)447.675.809 448.311.724Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)447.675.809 448.311.724Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)451.497.463 451.497.463Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.821.654 -3.185.739Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)259.243.632 278.768.113Yabancı Para Çevrim Farkları259.243.632 278.768.113Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler49.873.458 49.873.458Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları165.837.329 42.649.670Net Dönem Karı veya Zararı56.674.814 123.187.658Kontrol Gücü Olmayan Paylar115.918.900 104.953.849TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.167.739.800 1.120.260.330TOPLAM KAYNAKLAR2.730.932.383 2.525.807.612Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 249.098.655 140.968.199Satışların Maliyeti16 -182.699.644 -98.230.373TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)66.399.011 42.737.826BRÜT KAR (ZARAR)66.399.011 42.737.826Genel Yönetim Giderleri-15.964.798 -10.838.345Pazarlama Giderleri-12.945.790 -8.459.700Araştırma ve Geliştirme Giderleri-619.849 -465.784Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler7.279.172 1.079.397Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-203.700 -166.054ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)43.944.046 23.887.340Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24.566.859 3.219Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar9 5.580.760 9.390.926FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)74.091.665 33.281.485Finansman Gelirleri17 26.536.585 3.711.314Finansman Giderleri17 -7.174.997 -8.812.595SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)93.453.253 28.180.204Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-25.813.388 -13.371.876Dönem Vergi (Gideri) Geliri-4.125.500 -2.337.456Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-21.687.888 -11.034.420SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)67.639.865 14.808.328DÖNEM KARI (ZARARI)67.639.865 14.808.328Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar10.965.051 1.135.774Ana Ortaklık Payları56.674.814 13.672.554Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-635.915 151.479Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-815.276 194.204Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar179.361 -42.725Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-19.524.481 118.173.681Yabancı Para Çevrim Farkları-19.524.481 118.173.681DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-20.160.396 118.325.160TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)47.479.469 133.133.488Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar10.965.051 1.135.774Ana Ortaklık Payları36.514.418 131.997.714http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941547BIST