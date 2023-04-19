***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2022 Yılı Olağan Genel Kurul TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022Karar Tarihi 10.03.2023Genel Kurul Tarihi 05.04.2023Genel Kurul Saati 10:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 04.04.2023Ülke TürkiyeŞehir KOCAELİİlçe DİLOVASIAdres Makine İhtisas OSB 2.Cadde No:7 Dilovası/KocaeliGündem Maddeleri1 - Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi ve tutanakların imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,2 - 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,3 - 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,4 - 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2022 yılına ilişkin muamele, fiil ve işlerinden dolayı ibra edilmesi,6 - 2022 hesap dönemine ait mali tablolarda oluşan karın dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu'nun önerisinin Genel Kurul'un onayına sunulması,7 - Yönetim Kurulu Üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması, Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,8 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin aylık ödenecek huzur hakkının tespit edilerek karara bağlanması,9 - İlişkili Taraf İşlemleri ile ilgili Genel Kurula bilgi verilmesi,10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2022 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi, 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi,11 - Yönetim Kurulu tarafından 2023 yılı için önerilen Bağımsız Denetim Şirketi'nin Genel Kurul'un onayına sunulması,12 - SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4. Maddesinde belirtilen hususlar hakkında Şirket Ortaklarının Üçüncü kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Pay Sahiplerinin bilgilendirilmesi,13 - Kurumsal Yönetim Tebliğinde (II.17.1) yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. maddesi gereğince 2022 yılı içerisinde Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliğinde (II.17.1) yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6.maddesi gereğince 2022 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,14 - Dilek ve Temenniler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 İLAN METNİ.pdf - İlan MetniEK: 2 BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Parsan Makina Parçaları Sanayii A.Ş.'nin 05 Nisan 2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu özet olarak okundu.Müzakereye açıldı. Bağımsız dış denetleme kuruluşu tarafından hazırlanan 2022 yılı Bağımsız Denetim Raporu okundu. 2022 yılı finansal tabloları özet olarak okundu ve müzakereye açıldı.550 ret oyuna karşılık 54.242.371.782 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri oy birliğiyle kabul edildi.2022 yılı Kâr Dağıtım Tablosu okundu ve kar dağıtımı yapılmamasına oy birliğiyle kabul edildi.Şirket Yönetim Kurulu Üye sayısının 3'ü bağımsız üye olmak üzere toplam 8 olarak belirlenmesine ve 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine Tevfik Yamantürk,Ahmet Ertuğrul, Ahmet İrfan Söylemezoğlu,Olgun Şamlı,Orhan Metin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise Hasan Basri Aktan,Atilla Zeybek,Osman Aslan'ın seçilmeleri 90 ret oyuna karşılık 54.242.921.782 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.Yönetim Kurulu Üyelerine Huzur Hakkı olarak kişi başına 22.000 TL aylık net ödenmesi 90 ret oyuna karşılık 54.242.921.782 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.I sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2022 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler ile ilgili Genel Kurul'a bilgi verildi.Şirket tarafından genel bütçeye dahil dairelere,katma bütçeli idareler,il özel idarelerine,belediyelere,köylere,kamu yararına faaliyet gösteren derneklere,Bakanlar kurulunca vergi muafiyetine tanınan vakıflara,bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara 2022 yılı içinde yapılan bağış ve yardım tutarının 1.999.097 TL olduğu hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.2023 yılında şirketin bağış ve yardımlara ilişkin üst sınır tutarının 5.000.000,00 TL olarak belirlenmesi 90 ret oyuna karşılık 54.242.921.782 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.Yönetim Kurulu tarafından bağımsız denetleme kuruluşu olarak seçilen PwC Bağımsız Denetim ve SerbestMuhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin onaylanmasına oy birliğiyle karar verildi.Şirket tarafından 3.kişilere verilmiş olan teminat, rehin ve ipoteklerin toplam tutarının 2.291.800.228 TL olduğu hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.SPK II-17.1 Sayılı Tebliği hükümleri kapsamında, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve 2.dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesine oy birliğiyle karar verildi.Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II.17.I ) yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin (1.3.6) maddesi gereğince 2022 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen herhangi bir işlem olmadığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.Gündemde görüşülecek herhangi bir madde kalmadığından toplantı Toplantı Başkanı tarafından hem fiziki hem de elektronik ortamda saat 12.16'da sonlandırılmıştır.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 18.04.2023Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 05.04.2023 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı Kap.pdf - TutanakEK: 2 05.04.2023 Olağan Genel Kurul Hazirun Cetveli Kap.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin 05.04.2023 tarihli 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar 18.04.2023 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilerek 19.04.2023 (bugün) tarih ve 10815 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir..http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140197BIST