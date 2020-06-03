***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2020-31.03.2020Mali Tablonun Verildiği OtoriteBÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİMali Tablonun Verilme Nedeni2020 YILI I. DÖNEM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ VERİLMESİMali Tablonun Verilme Tarihi28/05/2020AçıklamalarGeçici Vergi Beyannamesi ekinde Büyük Mükellefler Vergi Dairesine verilen,Sermaye Piyasası Kanunu'na göre düzenlenmemiş 01.01.2020 - 31.03.2020 dönemine ait Gelir Tablosu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848858BIST