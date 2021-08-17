***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2021-30.06.2021Mali Tablonun Verildiği OtoriteBÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİMali Tablonun Verilme Nedeni2021 2. DÖNEM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİMali Tablonun Verilme Tarihi17/08/2021Açıklamalar2021 YILI 2.DÖNEM SERMAYE PİYASASI MEVZUATINA GÖRE DÜZENLENMEMİŞ EKTEKİ GELİR TABLOMUZ GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ EKİNDE İLGİLİ VERGİ DAİRESİNE SUNULMUŞTUR.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958814BIST