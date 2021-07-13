***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin uzatılması amaçlı esas sözleşme değişikliğinin tesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 01.03.2021İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 02.04.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 16.04.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 29.06.2021Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiTescil Tarihi 10.07.2021Ek AçıklamalarKayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin uzatılması ile ilgili Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesinin tadili Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün onayladığı şekliyle 2020 Yılı Olağan Genel Kurul tarafından onaylanmış olup ilgili Genel Kurul Kararı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 10.07.2021 tarihinde tescil edilerek Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sözleşme Değişikliği ile İlgili Yönetim Kurulu Kararı ve Tadil Metni.pdfEK: 2 ESAS SÖZLEŞMEMİZİN SERMAYE VE PAYLAR BAŞLIKLI 6.MADDESİNİN TADİLİ İLE İLGİLİ SPK ONAYI.pdfEK: 3 ESAS SÖZLEŞMEMİZİN SERMAYE VE PAYLAR BAŞLIKLI 6.MADDESİNİN TADİLİ İLE İLGİLİ TİCARET BAKANLIĞI ONAYI.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950556BIST