***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
13.07.2021 10:40
***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin uzatılması amaçlı esas sözleşme değişikliğinin tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 01.03.2021
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 02.04.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 16.04.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 29.06.2021
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 10.07.2021
Ek Açıklamalar
Kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin uzatılması ile ilgili Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesinin tadili Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün onayladığı şekliyle 2020 Yılı Olağan Genel Kurul tarafından onaylanmış olup ilgili Genel Kurul Kararı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 10.07.2021 tarihinde tescil edilerek Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Değişikliği ile İlgili Yönetim Kurulu Kararı ve Tadil Metni.pdf
EK: 2 ESAS SÖZLEŞMEMİZİN SERMAYE VE PAYLAR BAŞLIKLI 6.MADDESİNİN TADİLİ İLE İLGİLİ SPK ONAYI.pdf
EK: 3 ESAS SÖZLEŞMEMİZİN SERMAYE VE PAYLAR BAŞLIKLI 6.MADDESİNİN TADİLİ İLE İLGİLİ TİCARET BAKANLIĞI ONAYI.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950556
BIST