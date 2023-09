***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2









***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2 )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-II4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının ŞekliRaporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı16 defa fiziki toplantı yapıldı. Alınan Yönetim Kurulu Karar sayısı 26'dır.Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı% 90Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığıHayır (No)Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğuEn az 7 gün önceKurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adıKurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına dair bir düzenleme yoktur.Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır"Bağımsız olmayan Yönetim Kurulu Üyelerimizin Şirketimiz dışında başka görevler alması, belirli kurallara bağlanmamış olmakla birlikte, temsilcisi oldukları kurumlardaki doğal görevleri ile temsilcisi oldukları kurumlara ait kuruluşlardaki doğal görevleri dışında herhangi bir görevleri bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Şirket işleri için yeterli zaman ayırmakta olup yetkilerini, görevin tam olarak yerine getirilebilmesini teminen ihtiyaç duyulan her türlü bilgiye sahip bir şekilde, basiretli biçimde ve iyi niyet kuralları çerçevesinde kullanmaktadır. "4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan KomitelerFaaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adıGenel Bilgiler- Komite ÜyeleriKomite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı"https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/265925" https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/265926Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup OlmadığıDenetim Komitesi (Audit Committee) Atilla ZEYBEK Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Denetim Komitesi (Audit Committee) Hasan Basri AKTAN Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Atilla ZEYBEK Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Osman ASLAN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Ufuk ÖNÇIRAK Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Atilla ZEYBEK Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Osman ASLAN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197193BIST