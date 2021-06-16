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***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

16.06.2021 16:04



***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Toplantı Tarihi: 16.06.2021
Toplantı No    : 2021/06-03
Karar No        : 01
G Ü N D E M :
I- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin 29.06.2021 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul'da aday gösterilmesi
HAZIR BULUNANLAR:
Tevfik YAMANTÜRK (Yönetim Kurulu Başkanı-Murahhas Üye), Alpaslan AKTUĞ (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı), Ahmet İrfan SÖYLEMEZOĞLU (Üye), Ahmet ERTUĞRUL (Üye),Olgun ŞAMLI (Üye),Orhan  METİN (Üye), Hasan Basri AKTAN (Bağımsız Üye), Atilla ZEYBEK (Bağımsız Üye), Osman ASLAN (Bağımsız Üye)
KARAR:
I-Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 16.06.2021 tarihinde yapılan toplantısında Bağımsız Yönetim Kurulu adayları ile ilgili sunulan rapora istinaden, 29.06.2021 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul'da, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine Hasan Basri Aktan, Atilla Zeybek ve Osman Aslan'ın aday gösterilmelerine katılımcıların oy birliği ile karar verildi.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942655


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