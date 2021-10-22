***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin iştiraki olan Asil Çelik San.ve Tic.A.Ş.'nin 21.10.2021 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda kâr dağıtımı kararı alınmış olup kar dağıtımıyla nakit olarak 40.262.372,22 TL temettü tutarı bugün şirketimize ödenmiştir.Konuya ilişkin açıklamaya ilgili dönem mali tablo ve dipnotlarında yer verilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972090BIST