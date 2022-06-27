***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.06.2022 15:18
***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ' nun kredi kullandırımlarına ilişkin 24.06.2022 tarih ve 10250 sayılı Kararı'nın şirke bir etkisi olmayacağı öngörülmektedir.
Yatırımcılarımıza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039409
BIST
15:112.531
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -22,77
|Açılış
|: 2.539
|
|Önceki Kapanış
|: 2.554
|
2.540
En Düşük
2.483
15:1116,5193
En Yüksek
|Değişim
|: -2,16%
|| -0,3651
|Açılış
|: 16,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,9500
|
16,8734
En Düşük
16,0773
15:1117,6000
En Yüksek
|Değişim
|: -1,48%
|| -0,2650
|Açılış
|: 17,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8650
|
17,7400
En Düşük
17,5500
15:11974,75
En Yüksek
|Değişim
|: -1,75%
|| -17,36
|Açılış
|: 974,75
|
|Önceki Kapanış
|: 992,10
|
992,30
En Düşük
949,14
BIST En Aktif Hisseler15:11
|RYSAS
|8,47
|9.592.533
|% 10,00
|
|SANEL
|7,92
|7.191.487
|% 10,00
|
|MAKIM
|17,11
|37.649.680
|% 9,96
|
|IHAAS
|29,14
|2.636.553
|% 9,96
|
|GENTS
|5,12
|34.492.592
|% 9,87
|
|SNKRN
|23,20
|2.148.946
|% -9,94
|
|UFUK
|66,45
|873.222
|% -6,93
|
|DOAS
|81,15
|55.293.243
|% -4,59
|
|KGYO
|8,22
|23.517.884
|% -4,31
|
|GSDHO
|3,93
|67.533.826
|% -4,15
|
|THYAO
|49,74
|3.238.258.471
|% -1,01
|
|SISE
|21,92
|1.471.485.701
|% 0,74
|
|EREGL
|27,94
|1.111.175.383
|% 0,29
|
|ASELS
|23,82
|805.593.411
|% -3,01
|
|AKBNK
|8,55
|722.973.111
|% -2,51
|
|ODAS
|3,17
|363.646.299
|% -0,94
|
|YKBNK
|4,66
|485.283.843
|% -2,10
|
|AKBNK
|8,55
|722.973.111
|% -2,51
|
|EKGYO
|2,56
|195.948.910
|% -1,54
|
|SISE
|21,92
|1.471.485.701
|% 0,74
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5031
|16,5193
|% -2,16
|
|Euro
|17,5500
|17,6000
|% -1,48
|
|Sterlin
|20,2156
|20,3170
|% -2,13
|
|Frank
|17,1625
|17,2659
|% -2,20
|
|Riyal
|4,3919
|4,4139
|% -2,10
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.833
|1.833
|5,85
|
|Altın Gr.
|978
|978
|-13,76
|
|Cumhuriyet
|6.581
|6.680
|-44,00
|
|Tam
|6.513
|6.621
|-241,00
|
|Yarım
|3.197
|3.238
|-118,00
|
|Çeyrek
|1.602
|1.619
|-59,00
|
|Gümüş.Ons
|21,40
|21,43
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,44
|11,45
|-0,04
|
|B. Petrol
|110
|110
|0,79
|