***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİştirakimiz Asil Çelik San.ve Tic.A.Ş.'nin 06.03.2023 tarihli 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, yasal mali tablolarında hesaplanan dağıtılabilir dönem karından dağıtım kararı alınmıştır. Anılan karara göre payımıza isabet eden rakam konsolide 225.625.116,73 TL'dir.Kamuoyuna ve tasarruf sahiplerine saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1120648BIST