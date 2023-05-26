***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13/01/2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar13 Ocak 2022 tarihli KAP açıklamamıza konu olan 5.000 Ton'luk "Otomatik Dövme ve Transfer Hattı" yatırımı, plana uygun şekilde devam etmektedir. Yatırımımızın bina ve inşaat kısmı tamamlanma aşamasına gelmiş, proje kapsamındaki özel üretim ekipman ve parçaların kabulü yapılmaya başlanmıştır. Kabulü yapılan parçaların proje planına uygun şekilde montaj, operasyonel testler ve deneme üretimleri kademeli olarak başlayacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154166BIST