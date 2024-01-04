***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar2023 yılında yeni müşterilerin kazanımı ve ürün portföyümüzün genişlemesi etkileriyle toplam satış tonajımız 2022 yılına göre %5,2 oranında artarak, ciroya olumlu katkı sağlamıştır,Kamuoyunun bilgisine sunarızSaygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1232635BIST