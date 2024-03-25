***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.03.2024 18:19
***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin (4.3.7) maddesi uyarınca ve şirketimizin Aday Gösterme Komitesi'nin görevlerini yerine getiren Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Raporu'na istinaden 24.04.2024 tarihinde yapılacak 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortakların onayına sunulmak üzere Osman Aslan,İbrahim Bilgiç ve İbrahim Ünalmış'ın Sermaye Piyasası Kurulu'nunda herhangi bir olumsuz görüş bildirmemesine istinaden bağımsız Yönetim Kurulu üye adayı olarak belirlenmesine karar verilmiştir.
Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262213
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|GSDDE
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|KENT
|1.375,00
|38.526.135
|% 10,00
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|RYSAS
|38,72
|84.856.112
|% 10,00
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|OYAYO
|40,48
|12.999.159
|% 10,00
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|MMCAS
|15,30
|5.112.198
|% -10,00
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|KSTUR
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|PEKGY
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|1.575.531.603
|% -9,95
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|METUR
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|186.895.609
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|PKART
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|164.508.421
|% -9,77
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|% 3,54
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|YKBNK
|27,12
|6.550.955.460
|% 1,80
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|AKBNK
|46,00
|6.250.012.683
|% 0,39
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|KCHOL
|196,70
|4.971.570.898
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|ISCTR
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|ODAS
|9,41
|2.286.189.892
|% 6,09
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|YKBNK
|27,12
|6.550.955.460
|% 1,80
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|EKGYO
|9,72
|1.898.099.011
|% -3,09
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|AKBNK
|46,00
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|% 0,39
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|18:05
|Alış
|Satış
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|Dolar
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|Euro
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|34,8877
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|Sterlin
|41,0070
|41,2126
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|Frank
|36,1022
|36,2832
|% -1,03
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|8,6954
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|85,80
|% 0,66
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|2.173,53
|% 0,66
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