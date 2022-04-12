***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
12.04.2022 12:25
***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
GÜRBÜZ GÜZEY Mühendislik Direktörü Makine Mühendisi Üretim Direktörü
DERYA ALBAYRAK Pazarlama ve Satış Direktörü Makine Mühendisi Pazarlama ve Satış Müdürü
SİNAN YAHYA ÖZENBAŞ Mali İşler Direktörü Ekonomist Bütçe ve Raporlama Müdürü,Mali ve İdari İşler Direktörü
YAVUZ SELİM ÖZYILDIZ Üretim Direktörü Mühendis Fabrika Müdürü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019532
BIST
13:042.438
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -11,14
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.449
|
2.449
En Düşük
2.422
13:0414,6871
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0250
|Açılış
|: 14,6820
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6730
|
14,6896
En Düşük
14,6447
13:0415,9747
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0094
|Açılış
|: 15,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9750
|
15,9894
En Düşük
15,9215
13:04923,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 1,94
|Açılış
|: 923,09
|
|Önceki Kapanış
|: 921,15
|
925,01
En Düşük
919,90
BIST En Aktif Hisseler13:04
|CLEBI
|257,60
|78.647.477
|% 9,99
|
|MMCAS
|3,20
|1.439.462
|% 9,97
|
|TSPOR
|6,27
|281.551.302
|% 9,04
|
|ESCOM
|8,43
|35.840.344
|% 8,35
|
|KERVN
|0,65
|2.168.880
|% 8,33
|
|OYLUM
|2,33
|2.225.994
|% -47,64
|
|ISGYO
|14,85
|13.837.565
|% -10,00
|
|IHAAS
|13,65
|25.078.524
|% -9,96
|
|ASUZU
|90,55
|22.900.721
|% -9,45
|
|CASA
|125,00
|645.271
|% -9,42
|
|THYAO
|36,74
|2.697.543.791
|% 1,60
|
|GARAN
|13,60
|1.721.724.806
|% -2,02
|
|SISE
|17,25
|1.583.494.581
|% 1,11
|
|KRDMD
|16,19
|1.290.948.859
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,93
|1.177.403.941
|% -1,79
|
|ODAS
|2,31
|772.557.277
|% 5,96
|
|EKGYO
|2,67
|780.540.451
|% -3,26
|
|DOHOL
|3,74
|1.027.659.697
|% -4,83
|
|YKBNK
|4,93
|1.177.403.941
|% -1,79
|
|TSKB
|1,67
|353.167.694
|% -4,02
|
|13:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6815
|14,6871
|% 0,17
|
|Euro
|15,9618
|15,9747
|% 0,06
|
|Sterlin
|19,0421
|19,1376
|% -0,02
|
|Frank
|15,6785
|15,7729
|% -0,03
|
|Riyal
|3,9045
|3,9241
|% 0,16
|
|13:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.955
|1.955
|1,46
|
|Altın Gr.
|921
|922
|0,50
|
|Cumhuriyet
|6.108
|6.201
|3,00
|
|Tam
|6.077
|6.228
|7,96
|
|Yarım
|2.937
|3.013
|3,85
|
|Çeyrek
|1.473
|1.506
|1,92
|
|Gümüş.Ons
|25,00
|25,03
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,77
|11,79
|-0,04
|
|B. Petrol
|101
|101
|2,95
|