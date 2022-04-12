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***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

12.04.2022 12:25
***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
GÜRBÜZ GÜZEY Mühendislik Direktörü Makine Mühendisi Üretim Direktörü
DERYA ALBAYRAK Pazarlama ve Satış Direktörü Makine Mühendisi Pazarlama ve Satış Müdürü
SİNAN YAHYA ÖZENBAŞ Mali İşler Direktörü Ekonomist Bütçe ve Raporlama Müdürü,Mali ve İdari İşler Direktörü
YAVUZ SELİM ÖZYILDIZ Üretim Direktörü Mühendis Fabrika Müdürü




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019532


BIST
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BIST En Aktif Hisseler13:04
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CLEBI 257,60 78.647.477 % 9,99  
MMCAS 3,20 1.439.462 % 9,97  
TSPOR 6,27 281.551.302 % 9,04  
ESCOM 8,43 35.840.344 % 8,35  
KERVN 0,65 2.168.880 % 8,33  
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13:04 Alış Satış %  
Dolar 14,6815 14,6871 % 0,17  
Euro 15,9618 15,9747 % 0,06  
Sterlin 19,0421 19,1376 % -0,02  
Frank 15,6785 15,7729 % -0,03  
Riyal 3,9045 3,9241 % 0,16  
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13:04 Alış Satış %  
Altın Ons 1.955 1.955 1,46  
Altın Gr. 921 922 0,50  
Cumhuriyet 6.108 6.201 3,00  
Tam 6.077 6.228 7,96  
Yarım 2.937 3.013 3,85  
Çeyrek 1.473 1.506 1,92  
Gümüş.Ons 25,00 25,03 -0,08  
Gümüş Gr. 11,77 11,79 -0,04  
B. Petrol 101 101 2,95  
Seans Raporu 13:04
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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