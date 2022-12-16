***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoSİNAN YAHYA ÖZENBAŞ MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ 0262 502 06 47 sozenbas@parsan.comMİTHAT SEZGİN MUHASEBE MÜDÜRÜ 0262 502 06 47 msezgin@parsan.comHANDAN DİLAN ÖZBİLEN YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YÖNETİCİSİ 0262 502 06 47 yatirimciiliskileri@parsan.com KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME / DÜZEY 3 LİSANSI 701473 / 207818Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriSon Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış PiyasalarKote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili PazarıHİSSE SENEDİ 16.10.1990 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL YILDIZ PAZARhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088013BIST