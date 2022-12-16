***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
16.12.2022 16:24
***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
SİNAN YAHYA ÖZENBAŞ MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ 0262 502 06 47 sozenbas@parsan.com
MİTHAT SEZGİN MUHASEBE MÜDÜRÜ 0262 502 06 47 msezgin@parsan.com
HANDAN DİLAN ÖZBİLEN YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YÖNETİCİSİ 0262 502 06 47 yatirimciiliskileri@parsan.com KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME / DÜZEY 3 LİSANSI 701473 / 207818
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
HİSSE SENEDİ 16.10.1990 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL YILDIZ PAZAR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088013
BIST
16:595.183
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -5,75
|Açılış
|: 5.212
|
|Önceki Kapanış
|: 5.189
|
5.259
En Düşük
5.155
16:5918,6475
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0039
|Açılış
|: 18,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7430
|
18,6741
En Düşük
18,6099
16:5919,8158
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0062
|Açılış
|: 19,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
19,9123
En Düşük
19,7888
16:591.070,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 5,21
|Açılış
|: 1.070,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.065,31
|
1.071,39
En Düşük
1.063,49
BIST En Aktif Hisseler16:57
|BRKSN
|25,30
|9.400.541
|% 10,00
|
|ARASE
|255,20
|25.552.666
|% 10,00
|
|PLTUR
|12,11
|1.758.481
|% 9,99
|
|SKTAS
|5,63
|85.979.046
|% 9,96
|
|HALKB
|14,24
|2.661.600.536
|% 9,96
|
|VKING
|20,88
|3.665.921
|% -10,00
|
|EUREN
|14,33
|873.245.985
|% -9,99
|
|RALYH
|39,34
|165.858.062
|% -9,98
|
|MNDRS
|8,18
|33.848.759
|% -9,91
|
|IDGYO
|4,41
|8.368.298
|% -9,82
|
|PETKM
|18,93
|5.858.942.359
|% 4,13
|
|THYAO
|139,20
|5.678.215.020
|% -0,64
|
|VAKBN
|12,28
|5.633.240.247
|% 7,06
|
|YKBNK
|11,80
|5.175.040.025
|% -0,34
|
|EKGYO
|8,03
|4.095.811.786
|% 1,90
|
|EKGYO
|8,03
|4.095.811.786
|% 1,90
|
|VAKBN
|12,28
|5.633.240.247
|% 7,06
|
|YKBNK
|11,80
|5.175.040.025
|% -0,34
|
|SKBNK
|3,16
|1.319.749.854
|% 8,59
|
|ISCTR
|12,32
|3.946.288.083
|% 1,40
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|9,12
|
|Altın Gr.
|1.070
|1.070
|5,15
|
|Cumhuriyet
|7.193
|7.302
|24,00
|
|Tam
|7.230
|7.276
|18,00
|
|Yarım
|3.501
|3.557
|9,00
|
|Çeyrek
|1.756
|1.778
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,03
|23,06
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|13,81
|13,83
|-0,02
|
|B. Petrol
|79,12
|79,12
|-2,09
|