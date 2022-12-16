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***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

16.12.2022 16:24
***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
SİNAN YAHYA ÖZENBAŞ MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ 0262 502 06 47 sozenbas@parsan.com
MİTHAT SEZGİN MUHASEBE MÜDÜRÜ 0262 502 06 47 msezgin@parsan.com
HANDAN DİLAN ÖZBİLEN YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YÖNETİCİSİ 0262 502 06 47 yatirimciiliskileri@parsan.com KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME / DÜZEY 3 LİSANSI 701473 / 207818

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
HİSSE SENEDİ 16.10.1990 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL YILDIZ PAZAR




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088013


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BIST En Aktif Hisseler16:57
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BRKSN 25,30 9.400.541 % 10,00  
ARASE 255,20 25.552.666 % 10,00  
PLTUR 12,11 1.758.481 % 9,99  
SKTAS 5,63 85.979.046 % 9,96  
HALKB 14,24 2.661.600.536 % 9,96  
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16:57 Alış Satış %  
Dolar 18,6433 18,6462 % 0,01  
Euro 19,8268 19,8372 % 0,08  
Sterlin  
Frank  
Riyal  
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16:57 Alış Satış %  
Altın Ons 1.786 1.786 9,12  
Altın Gr. 1.070 1.070 5,15  
Cumhuriyet 7.193 7.302 24,00  
Tam 7.230 7.276 18,00  
Yarım 3.501 3.557 9,00  
Çeyrek 1.756 1.778 4,00  
Gümüş.Ons 23,03 23,06 -0,05  
Gümüş Gr. 13,81 13,83 -0,02  
B. Petrol 79,12 79,12 -2,09  
Seans Raporu 16:57
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