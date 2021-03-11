Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

11.03.2021 21:46



***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
11/03/2021
Karar Sayısı
2021/03-02-01
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

KARAR TARİHİ: 11.03.2021
KARAR SAYISI: 2021/03-02-01
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen mevzuatlara uygun olarak hazırlanan ve şirketimiz Denetim Komitesi tarafından 11.03.2021 tarihinde onaylanarak Yönetim Kurulumuza sunulan, SPK'nun  Seri II.14.1. sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"  uyarınca 31.12.2020 tarihi itibariyle düzenlenmiş, Bağımsız Denetimden geçmiş Konsolide finansal  tablolar ,SPK'nın Sürdürülebilirlik İlkeri Uyum Çerçevesi kapsamındaki açıklamaları da içeren yıllık Faaliyet Raporu ve 31.12.2020 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarih, 2/49 sayılı kararı gereğince SPK tarafından belirlenen formatlara uyumlu olarak hazırlanan " Kurumsal Yönetim Uyum Raporu" (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF)'nun
a) Tarafımızca incelendiğini,
b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu ve karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını bilgilerinize sunar yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Saygılarımızla,
     Hasan Basri AKTAN                               Atilla ZEYBEK                               Sinan Yahya ÖZENBAŞ
Denetim Komitesi Başkanı             Denetim Komitesi Üyesi                     Mali İşler Direktörü




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917633


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.556
Değişim :  -0,54% |  -8,45
Açılış :  1.575  
Önceki Kapanış :  1.565  
En Yüksek
1.580 En Düşük
1.552
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TACTR 27,50 718.537 % 10,00  
DITAS 18,30 51.589.175 % 9,98  
RTALB 23,60 135.979.047 % 9,97  
CASA 175,30 2.754.359 % 9,97  
SANKO 10,92 29.937.118 % 9,97  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,4738 7,4781 % -0,35  
Euro 8,9727 8,9816 % 0,29  
Sterlin 10,4364 10,4888 % 0,26  
Frank 8,0640 8,1125 % 0,44  
Riyal 1,9893 1,9993 % -0,11  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.724 1.724 -1,88  
Altın Gr. 415 415 -1,16  
Cumhuriyet 2.777 2.819 9,00  
Tam 2.752 2.824 -1,13  
Yarım 1.330 1.366 -0,55  
Çeyrek 667 683 -0,28  
Gümüş.Ons 26,13 26,17 -0,05  
Gümüş Gr. 6,28 6,29 -0,02  
B. Petrol 69,73 69,73 1,83  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru