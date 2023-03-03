***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu









***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSürdürülebilirlik RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde yer alan ilkelere uyum durumunu gösteren "2022 Yılı Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu" ekte yer almaktadır.Pay sahiplerine ve kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1120024BIST